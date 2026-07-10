巴威逼近！金門11日航班全取消、小三通停航 防颱全面啟動

巴威颱風持續逼近，金門全面進入防颱狀態。金門縣政府表示，災害應變中心將於明（11）日三級開設，大金門及烈嶼鄉5鄉鎮公所同步成立災害應變中心；受颱風影響，金門對外海空交通明日也全面停擺，國內線飛機航班全天取消，金廈、金泉小三通也全日停航，縣府提醒民眾不要白跑一趟，出發前務必確認最新交通資訊。

消防局表示，依據最新颱風情資，明日上午8時將開設三級災害應變中心，大金門及烈嶼鄉5鄉鎮公所同步進駐；烏坵鄉則維持一級開設，加強各項防颱整備工作。

縣府也要求工務處、台電、中華電信、養護工程所、林務所等救災單位提高警戒，人力、車輛及各項機具完成待命，一旦接獲災情須立即投入搶修及救災作業，降低颱風可能造成的影響。

金門府觀光處也表示，受巴威颱風影響，明日國內線航班全天取消，所有往返金門班機停飛，旅客須留意航空公司後續公告。

海運方面，依金門縣港務處小三通天候停航機制，明日金門水頭往返廈門五通的金廈航線，以及水頭往返泉州石井的金泉航線，全天停止營運，復航時間將視天候及海象狀況另行公告。

縣府提醒，颱風期間天候變化快速，海空交通仍可能依實際風雨狀況調整，民眾及旅客出發前應先向航空公司或船公司確認最新航班、船班資訊，避免因交通中斷影響行程；非必要也應避免外出，做好各項防颱準備，留意縣府及中央氣象單位發布的最新資訊。