快訊

巴威颱風來襲 高雄市宣布那瑪夏等「5地區」下午6時起停班停課

巴威颱風今晚至明天影響最劇烈 20縣市達停班課標準

新千歲機場驚傳機艙起火！乘客行動電源起火冒濃煙 消防急趕赴現場

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威逼近！金門11日航班全取消、小三通停航 防颱全面啟動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
巴威颱風持續逼近，受颱風影響，金門對外海空交通明日也全面停擺，國內線飛機航班全天取消，金廈、金泉小三通也全日停航，縣府提醒民眾不要白跑一趟，出發前務必確認最新交通資訊。記者蔡家蓁／攝影
巴威颱風持續逼近，受颱風影響，金門對外海空交通明日也全面停擺，國內線飛機航班全天取消，金廈、金泉小三通也全日停航，縣府提醒民眾不要白跑一趟，出發前務必確認最新交通資訊。記者蔡家蓁／攝影

巴威颱風持續逼近，金門全面進入防颱狀態。金門縣政府表示，災害應變中心將於明（11）日三級開設，大金門及烈嶼鄉5鄉鎮公所同步成立災害應變中心；受颱風影響，金門對外海空交通明日也全面停擺，國內線飛機航班全天取消，金廈、金泉小三通也全日停航，縣府提醒民眾不要白跑一趟，出發前務必確認最新交通資訊。

消防局表示，依據最新颱風情資，明日上午8時將開設三級災害應變中心，大金門及烈嶼鄉5鄉鎮公所同步進駐；烏坵鄉則維持一級開設，加強各項防颱整備工作。

縣府也要求工務處、台電、中華電信、養護工程所、林務所等救災單位提高警戒，人力、車輛及各項機具完成待命，一旦接獲災情須立即投入搶修及救災作業，降低颱風可能造成的影響。

金門府觀光處也表示，受巴威颱風影響，明日國內線航班全天取消，所有往返金門班機停飛，旅客須留意航空公司後續公告。

海運方面，依金門縣港務處小三通天候停航機制，明日金門水頭往返廈門五通的金廈航線，以及水頭往返泉州石井的金泉航線，全天停止營運，復航時間將視天候及海象狀況另行公告。

縣府提醒，颱風期間天候變化快速，海空交通仍可能依實際風雨狀況調整，民眾及旅客出發前應先向航空公司或船公司確認最新航班、船班資訊，避免因交通中斷影響行程；非必要也應避免外出，做好各項防颱準備，留意縣府及中央氣象單位發布的最新資訊。

金門 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

巴威攪局！金門海空交通大亂 11日飛機航班全停、小三通停航

巴威強颱來勢洶洶！金廈、金泉小三通10日全面停航

颱風巴威影響 金門11日海空交通全停擺

強颱巴威逼近！馬祖明停班停課 金門正常上班上課

相關新聞

巴威今晚至明天影響最劇烈 20縣市達停班課標準

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午4時的風雨預測，風力達標有19個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計20縣市達標。

巴威颱風來襲 高雄市宣布那瑪夏等5個山區下午6時起停班停課

高雄市政府今天下午宣布，根據中央氣象署資訊，今天晚間高雄市山區雨量預測已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區及六龜區等5區，自今晚6時起停止上班、停止上課。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

颱風巴威進逼....北市明停班停課？蔣萬安：照慣例就是晚間8時宣布

颱風巴威將襲台，今天有12縣市放颱風假，北北基桃4市昨晚宣布今天停班停課。台北市長蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪指出，照慣例就是晚間8時，市府會宣布隔天是否停班停課。

台8線中橫公路梨山至大禹嶺路段 今夜22時起預警性封閉

受巴威颱風強襲影響，山區雨勢持續加劇，依中央氣象署今天下午1時發布最新24小時降雨預報，預估台中市山區累積雨量將驚人達到250至450厘米，公路局谷關工務段評估後，確認雨量已達台8線中橫公路預警性封路的行動值，宣布將於今日夜間22時起，針對「台8線83K至110K（梨山至大禹嶺）」路段實施預警性封閉管制。

不斷更新／巴威颱風進逼…明天是否有颱風假？11日全台停班課資訊一次看

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署10日已發布海上、陸上颱風警報，預估今晚至明天白天將是影響最明顯的時段。根據氣象署今天下午4時的風雨預測，有19個縣市風力達標；另外，根據24小時累積雨量預測，則有12個縣市達標，綜合評估共計20縣市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。