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影／桃機將啟動綁空橋防颱 11日估760架次航班取消

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園國際機場因應颱風巴威來襲全面啟動防颱應變，其中以空橋防護為重點。記者季相儒／攝影
桃園國際機場因應颱風巴威來襲全面啟動防颱應變，其中以空橋防護為重點。記者季相儒／攝影

桃園國際機場因應颱風巴威來襲全面啟動防颱應變，其中以空橋防護為重點。機場公司表示，已在重點機坪設置風速計監測風況，作為空橋停橋及綁橋依據；當最大瞬間風速達37浬（8級風）即啟動空橋防護，達48浬（10級風下限）停止使用空橋，若超過55浬（10級風上限）則全面綁橋，以維護航機及地面作業安全。

機場公司表示，受颱風影響，今天（10日）共有153架次航班取消，預估明天（11日）風雨最為明顯，約760架次航班將取消。待12日凌晨4時後，隨著颱風逐漸遠離，航空公司將視天候狀況陸續恢復航班起降，機場也將協調CIQS及行李處理等單位投入疏運，降低旅客受影響程度。

除空橋防護外，機場已完成電力、空調、排水及各項重要設施防颱巡檢，並在地下道、中央通道及停車場出入口等易積水區域，預先部署防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等設備，提升防淹水能力。

第三航廈工區同步加強防颱整備，各施工及監造單位已完成紐澤西護欄、施工圍籬加固，並移除或固定支撐架、防塵網、防墜網等臨時設施，施工材料及機具也全數固定；積水熱點提前布設抽水設備並抽空滯洪池，主體工程另增設2台100匹馬力抽水機備援，加強固定施工板材，降低強風豪雨造成的影響。

此外，桃園機場今天晚間6時起全面關閉第一、第二航廈觀景台，並將視颱風影響及天候狀況再行開放。

桃園機場公司維護處人員進行綁橋作業。記者季相儒／攝影
桃園機場公司維護處人員進行綁橋作業。記者季相儒／攝影

桃園國際機場因應颱風巴威來襲全面啟動防颱，當最大瞬間風速達37浬（8級風）即啟動空橋防護，達48浬（10級風下限）停止使用空橋，若超過55浬（10級風上限）則全面綁橋，以維護航機及地面作業安全。記者季相儒／攝影
桃園國際機場因應颱風巴威來襲全面啟動防颱，當最大瞬間風速達37浬（8級風）即啟動空橋防護，達48浬（10級風下限）停止使用空橋，若超過55浬（10級風上限）則全面綁橋，以維護航機及地面作業安全。記者季相儒／攝影

桃園國際機場因應颱風巴威來襲全面啟動防颱應變，其中以空橋防護為重點。機場公司表示，已在重點機坪設置風速計監測風況，作為空橋停橋及綁橋依據；當最大瞬間風速達37浬（8級風）即啟動空橋防護，達48浬（10級風下限）停止使用空橋，若超過55浬（10級風上限）則全面綁橋，以維護航機及地面作業安全。記者季相儒／攝影
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