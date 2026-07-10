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好市多宣布明日全台正常營運 全聯、大全聯視風雨機動調整
巴威颱風持續影響台灣，中央氣象署預估暴風圈將於11日觸陸，不少民眾趁著颱風來臨前採買防颱物資，也關心各大量販、超市11日是否正常營業。目前好市多（Costco）已宣布全台賣場明日正常營運，萬家福量販、樂家康超市亦表示，明日維持營業；全聯、大全聯則將視各地風雨狀況滾動調整營業時間。
好市多表示，11日全台賣場皆正常營運，商品備貨充足，會員可依天候狀況及自身需求前往購物，但也提醒民眾留意行車安全，以自身安全為優先考量。
萬家福量販與樂家康超市表示，7月11日維持正常營業；不過外送線上購物及家速配服務，將依各縣市停班停課公告調整，停班地區暫停配送服務，未停班地區則維持正常營運。
全聯與大全聯則表示，各地門市將依當地風雨狀況評估營業時間，以同仁安全為第一優先。全聯小時達外送服務將配合各地停班公告暫停配送；若未達停班停課標準，但現場風雨較大，門市也可能自主調整或暫停服務，建議消費者出門前先查詢門市最新營業資訊。
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