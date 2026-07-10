巴威今晚至明天影響最劇烈 20縣市達停班課標準

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午4時的風雨預測，風力達標有19個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計20縣市達標。

根據中央氣象署今天下午4時公布的24小時累積雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，達標地區有基隆市、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區。

明天上午6時至12時，風力達標地區有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣（含恆春半島）、宜蘭縣、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮（含蘭嶼、綠島）連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

至於巴威颱風本身，減弱、加入的趨勢明顯，暴風圈觸陸時間點預估將落在明天清晨，七級暴風圈觸陸點可能位於宜蘭-北花交界、宜蘭-新北交界或宜蘭，也就是說，宜蘭縣、花蓮縣、新北市都可能是觸陸點。氣象署預估巴威周日清有望登陸中國，因此清晨至下午間可能就會解除海陸警。