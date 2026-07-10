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中颱巴威逼近 高雄3大滯洪池工程備戰嚴防強風豪雨

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
仁武十九灣滯洪池。圖／高雄市水利局提供
仁武十九灣滯洪池。圖／高雄市水利局提供

中度颱風「巴威」逐步逼近，根據中央氣象署最新氣象預報，高雄市明天起將面臨強風及豪雨威脅，尤須嚴防短延時強降雨可能帶來的積淹水災情，為確保市區防汛安全，高雄市副市長林欽榮今天下午馬不停蹄，率隊前往仁武區、鳳山區視察八卦公園、十九灣及八德滯洪公園等3大治水工程，實地盤點工區防颱整備。

高雄市副市長林欽榮今天下午偕同水利局團隊，先後前往仁武區八卦公園滯洪池整建工程、十九灣滯洪池治理工程，以及鳳山區八德滯洪公園新建工程視察，林欽榮要求各工區施工團隊提高警覺，全面落實工區安全管理、臨時排水暢通及防汛機具巡查待命，確保在颱風期間安全無虞，並盡全力發揮工程的階段性防洪效益。

水利局指出，3處滯洪設施均已具備階段性防汛功能，整建中的仁武八卦公園滯洪池，目前池區內排水渠道已布設完成，可連通外部水路發揮階段性滯洪，未來全面完工後，可提供約5萬噸滯洪量，豪雨時能將八德北路、五和路雨水下水道系統的逕流導入池內，降低周邊積淹水風險。

仁武十九灣滯洪池目前已可提供最大達19.5萬噸的滯洪量，該工程在今年6月上旬的滯留鋒面及米克拉颱風期間，已提前發揮顯著效益，有效降低曹公新圳水位且未發生溢堤，本次巴威颱風來襲，十九灣滯洪池將持續納入防汛調度，預期可降低仁勇橋水位70公分。

鳳山八德滯洪公園池區面積約2.3公頃，總滯洪量約4.7萬噸，目前已完成池內開挖及入流渠道設置，完工後將負責在洪峰期間，調節並導入建國路雨水下水道系統的逕流，緩解下游排水負荷。

林欽榮強調，面對近年極端氣候帶來的短延時強降雨威脅，市府近年持續推動滯洪池、抽水站、排水路整治及預布移動式抽水機等多元治水策略。

高雄市水利局表示，目前全市各項防汛整備工作均已布設完畢，接下來將持續密切監控颱風動態、雨情及水情變化，依標準作業程序即時啟動各項防汛應變機制，並與各區公所保持橫向聯繫，全力守護市民的生命財產安全。

仁武八卦公園滯洪池，已可連通外部水路發揮階段性滯洪。圖／高雄市水利局提供
仁武八卦公園滯洪池，已可連通外部水路發揮階段性滯洪。圖／高雄市水利局提供

高雄 巴威颱風 林欽榮

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