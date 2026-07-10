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影／「巴威」還沒到 花蓮海邊先湧觀浪人潮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮海岸線今天湧起長浪，太平洋公園一整天都是觀浪人潮。記者王燕華／攝影
花蓮海岸線今天湧起長浪，太平洋公園一整天都是觀浪人潮。記者王燕華／攝影

花蓮今天放颱風假，但白天沒下雨，不少民眾到海邊觀浪，太平洋公園一整天都是人，民眾笑說「好像夜市一樣熱鬧」；岸巡人員在場戒備，勸離想進入岸際的民眾。

巴威」颱風海、陸警發布，中央氣象署今早發布巨浪告警，提醒民眾遠離岸邊，花蓮市及豐濱、吉安、壽豐、新城、秀林等鄉的海岸線，都列入示警區域。花蓮縣府也公告海岸管制區，海巡署東部分署今天清晨起加強在海岸線、漁港巡查，勸導民眾不要進入公告警戒區。

花蓮市太平洋公園原本就是民眾休閒、聽濤的好去處，今天颱風假，更湧入大量民眾，岸巡人員說，因為沒下雨，「一整天都是來觀浪的人」，尤其中午過後風力增強，掀起陣陣長浪，觀浪的人更多，但都能配合，站在步道上遠看。

家住花蓮市的張小姐與家人到岸邊走走，看到大浪拿起手機猛拍。她說，今天放假，沒下雨也不熱，趁著颱風還沒進來，與家人到岸邊走走，沒想到太平洋公園人這麼多，她很少看到這麼大的浪，覺得很壯觀，但有注意自身安全，不會接近岸邊。

海巡署東部分署表示，颱風期間海象變化大，就算沒下雨，但長浪、瘋狗浪及強陣風隨時可能發生，潛藏高度危險，提醒民眾不要前往觀浪、打卡、垂釣，若未經許可擅自進入管制區，依災防法可開罰5到25萬元。

花蓮海岸線今天湧起長浪，岸巡人員在海岸線戒備，勸導民眾勿入岸際。記者王燕華／攝影
花蓮海岸線今天湧起長浪，岸巡人員在海岸線戒備，勸導民眾勿入岸際。記者王燕華／攝影

花蓮海岸線今天湧起長浪，北濱有不少民眾前往觀浪。記者王燕華／攝影
花蓮海岸線今天湧起長浪，北濱有不少民眾前往觀浪。記者王燕華／攝影

花蓮海岸線今天湧起長浪，吸引不少民眾觀浪。記者王燕華／攝影
花蓮海岸線今天湧起長浪，吸引不少民眾觀浪。記者王燕華／攝影

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