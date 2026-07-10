颱風巴威來襲 新北市10區估預防性撤離逾千人

颱風巴威來襲，新北市長侯友宜今天上午前往新店、烏來視察邊坡搶災及防災整備時說，山坡地社區與道路邊坡是此次防颱重點，市府已全面戒備。截至下午預估數字，10區將預防性撤離1395人。

去年10月連日大雨造成新店錦秀、碧瑤社區間邊坡擋土牆倒塌，侯友宜今天上午前往視察邊坡搶災工程時表示，當時市府第一時間投入搶災，這次因應巴威颱風來襲，市府再次檢視各項防災整備，確保一旦發生災情，能第一時間投入應變，守護社區安全。

工務局長馮兆麟說明，去年擋土牆坍塌，市府事先啟動預防性撤離並立即搶災，目前採排樁、預力地錨、坡面加固及排水改善等工法持續施作，也在建築物及擋土牆等10處設置自動監測設備，目前監測數據均無異常。

隨後，侯友宜前往烏來區視察北107線、北107-1線及台9甲等路段搶災機具預置情形，市府同時完成北107線邊坡復建工程及工區防颱整備，加強邊坡巡查，降低大雨造成落石坍方風險。

此外，預估颱風巴威帶來致災性降雨，烏來、三峽等地可能發生崩塌，侯友宜上午指示各區公所儘早執行預防性撤離。截至今天下午3時許，新北10區預計疏散497戶1395人，包括烏來20戶65人；汐止48戶89人；雙溪1戶4人；萬里18戶60人；金山11戶40人；新店267戶539人；石碇41戶396人；樹林1戶17人；瑞芳49戶86人；三峽41戶99人。因各公所尚在作業中，區域及人數持續滾動確認。