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巴威颱風來襲 高雄市宣布那瑪夏等「5地區」下午6時起停班停課

巴威颱風今晚至明天影響最劇烈 20縣市達停班課標準

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颱風巴威影響旅客出遊 業者估破2萬人受影響

中央社／ 台北10日電

颱風巴威來襲，旅遊業者初估受影響旅宿超過2萬人，加上行程取消影響數萬人，業者宣布國外訂房行程受影響且符合條件者，可申請無條件免費取消、指定日期行程可退款等方案。

根據中央氣象署觀測，颱風巴威今天下午2時的中心位置在北緯21.7度，東經126.9度，即在鵝鑾鼻的東方約630公里之處，以每小時27公里速度，向西北進行。

受到巴威影響，不少航班取消，導致旅客行程異動，旅遊業者易遊網發布新聞稿表示，初估受影響訂房旅客就超過2萬人，為加速整體應變與取消作業效率，針對台灣訂房旅客，凡符合取消條件者，皆可透過官網或APP啟用「一鍵取消」功能，即時完成線上申請，無須進線客服，協助旅客縮短等待與處理時間。

易遊網說，針對出國旅客，則提供優於市場的「航變訂房保障政策」，凡因行程受影響且符合條件者，目的地訂房可申請無條件免費取消，如有相關損失由易遊網吸收承擔。

Klook則表示，針對受颱風影響行程的旅客，指定適用日期的訂單，可協助辦理退款；非指定日期的訂單，旅客也可依商品規範選擇延期或申請退款，客服將全力協助。

易遊網 氣象署 巴威 巴威颱風

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