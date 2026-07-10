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水保署：桃竹3地入夜恐達土石流紅色警戒

中央社／ 台北10日電

颱風巴威來襲，農業部農村發展及水土保持署研判，今天入夜後，桃園市復興區及新竹縣五峰鄉、尖石鄉土石流潛勢溪流，可能達紅色警戒，建請提早進行預防性疏散。

水保署發布土石流及大規模崩塌警戒最新預報，依據交通部中央氣象署風雨資料研判，有184條土石流潛勢溪流達黃色警戒，分布在宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

水保署另依氣象署預測雨量情資研判，入夜後桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉3地，土石流潛勢溪流可能達紅色警戒。

水保署同時發布4處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，包括新竹尖石鄉、五峰鄉共3處，苗栗泰安鄉1處。

水保署表示，依災害防救法，土石流或大規模崩塌黃色警戒地區，地方政府應進行疏散避難勸告；紅色警戒地區，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當的安置。

巴威颱風 土石流 尖石鄉 苗栗縣 新竹縣 宜蘭縣 農業部

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