水保署：桃竹3地入夜恐達土石流紅色警戒

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午4時的風雨預測，風力達標有19個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計20縣市達標。

2026-07-10 16:09