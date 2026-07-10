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颱風巴威入夜至11日白天影響最劇 防豪雨以上降雨

中央社／ 台北10日電
巴威颱風逐漸靠近台灣，東北角海岸掀起浪花，下午有些民眾前往外澳沙灘觀浪，海巡署也在一旁戒備，以防意外發生。聯合報系記者葉信菉／攝影
巴威颱風逐漸靠近台灣，東北角海岸掀起浪花，下午有些民眾前往外澳沙灘觀浪，海巡署也在一旁戒備，以防意外發生。聯合報系記者葉信菉／攝影

颱風巴威逐漸接近台灣，氣象署表示，颱風將在今晚至明天白天影響最劇烈，北部地區、中部及宜蘭山區慎防豪雨等級以上降雨，預計暴風圈明天清晨在新北至宜花之間觸陸。

中央氣象署持續發布中度颱風巴威海上陸上颱風警報，巴威今天下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東方約630公里處，中心氣壓945百帕，近中心最大風速從上午11時每秒45公尺減為43公尺，以每小時26公里速度，向西北進行。

陸上警戒範圍維持台中以北、宜花東等12縣市；海上警戒範圍包括台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部與東南部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署氣象預報中心科長林伯東今天下午在颱風記者會表示，氣象署與台灣大學、漢翔公司合作進行飛機追風觀測，設置12個觀測點，與預測暴風圈範圍大致相符，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。

林伯東指出，目前預測巴威路徑將偏北通過，加上暴風圈在接近台灣過程將有稍微縮小趨勢，因此不一定所有縣市都會被暴風圈籠罩。

林伯東表示，今晚至明天白天將是颱風影響最劇烈的時候，各地都可能有豪大雨，北部地區、中部及宜蘭山區留意局部豪雨等級以上降雨，不排除大豪雨甚至超大豪雨。而暴風圈預計明天清晨在新北東北角、宜蘭、花蓮北部之間觸陸。

至於預計最快何時解除颱風警報，林伯東指出，預測12日清晨巴威中心位置約在中國沿岸，本島屆時將逐漸脫離暴風圈，但因海上陸上颱風警報範圍也包含馬祖地區，預估若要解除海警或陸警，最快要等到12日清晨甚至上午。

風力部分，林伯東表示，目前颱風環流範圍慢慢籠罩在台灣上空，台灣海峽、台灣東半部、北部地區都已開始出現7至8級左右陣風，苗栗、台中及彰化出現局部9至10級陣風，風勢將越來越明顯。

林伯東指出，今晚起沿海地區將出現9至10級陣風，內陸地區也將有7至8級左右陣風，而明天白天9至10級陣風範圍將深入到內陸地區，包括北部、屏東。

林伯東表示，東半部已出現接近9公尺浪高，預測至明晚各海面將持續有2至4公尺浪高，而北部海面、台灣海峽北部及東半部可能出現4至7公尺以上浪高，颱風近中心位置甚至有機會出現10公尺以上浪高。

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