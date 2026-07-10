颱風假百貨營業湧人潮 台灣三井：北部2店今17時提前閉店

巴威颱風來襲，全台12縣市今日停班停課，但因白天天氣未受颱風影響無風無雨，包括南港LaLaport、美麗華、林口MITSUI OUTLET PARK、板橋大遠百等今天都正常營業，民眾多賺到一天颱風假也紛紛湧進百貨覓食補貨，讓有營業的百貨人潮洶湧。台灣三井不動產表示，今天營業時間採滾動式調整，預計今晚起颱風影響明顯，南港及林口將於今日17時提前閉店。

台灣三井不動產指出，百貨設施開業與否除了隨時觀測天氣動向，以及當天上午的天候後做的決定。會採滾動式調整也是考量顧客以及員工安全，若天候開始出現變化時，會儘速做出判斷，在考量讓所有員工可以安全撤離的時間範圍內做出提前閉店的決定。

此外，台灣三井強調，館內設施中有許多販售日常生活所需商品之專櫃，包含超市、餐飲、麵包店等，在此天候下我們的營業確實也滿足了有此需求的顧客在生活面上的緊急應對。但一切仍會以員工及顧客的安全作為優先考量，故採取隨機應變、滾動調整。目前南港及林口都已發布將於今日17時提前閉店。