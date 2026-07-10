颱風巴威影響 金門11日海空交通全停擺

颱風巴威影響，明天金門往返中國廈門、泉州小三通航線全日停航，台金航班也全天取消。金門氣象站表示，巴威不直接影響金門，但提醒12日凌晨西南氣流會帶來較大雨量。

金門小三通航線今天全日停航，金門縣港務處下午再於臉書（Facebook）發布停航公告，依金門縣港務處小三通天候影響停航機制辦理，明天金門水頭-廈門五通航線、金門水頭-泉州石井航線全日停航，請旅客搭船前預先向船公司確認航班。

此外，根據立榮航空、華信航空昨天公布航班資訊，今天僅部分航班往返台金，下午起至晚間多個航班取消，明天航班則全日取消。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，根據中央氣象署資料，颱風巴威在明天夜間到後天凌晨最接近金門，但不會直接接觸金門本島陸地，預估最大風力8級、累積雨量約50毫米。

林依締說，巴威後天凌晨遠離台灣後，颱風尾端可能會挾帶西南氣流靠近金門，並帶來較大雨量，但影響時間不長，總雨量可能也在50毫米左右，預計後天西南氣流將逐漸減緩，白天就會恢復西南風型態夏季天氣。

林依締也表示，金門縣烏坵鄉位於金門本島東北方，可能更靠近七級暴風圈範圍，風力及雨量都會比金門預估數字更高，應注意風雨帶來影響。