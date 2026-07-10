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因應巴威颱風淡江大橋擬封閉 交通部長陳世凱：估12日開放
颱風巴威來襲，交通部長陳世凱今天表示，淡江大橋晚間將陸續進行封閉，預計12日才會重新對外開放。
根據交通部中央氣象署觀測，颱風巴威今天下午2時的中心位置在北緯21.7度，東經126.9度，即在鵝鑾鼻的東方約630公里之處，以每小時27公里速度，向西北進行。
交通部公路局發布新聞稿表示，預計今晚8時預警性封閉淡江大橋人行自行車道及機車道，晚間11時預警封閉主線及公車道。
陳世凱上午赴淡江大橋視察，他在接受媒體訪問時表示，這是淡江大橋通車後首次面對颱風，除了來視察，也要來為留值員工打氣，並補充物資。
陳世凱表示，為了民眾安全，預計今天晚間8時將會先封閉自行車道、人行道與機車道，晚間11時汽車道也會封橋，12日將會視風力狀況來決定何時重新開放通行，通行前也會用2小時巡橋，確認安全後才會開放通行。
公路局指出，淡江大橋設計可承受16級風，即使強颱侵襲也安全無虞，不過考量大橋地處海口，多有瞬間強陣風，為維用路人安全，提前於夜間預警性封閉。
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