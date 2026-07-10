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巴威颱風來襲 宜蘭今晚垃圾收運大調整：3鄉鎮停收、5鄉鎮提早

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
巴威颱風逐漸接近，宜蘭縣今天晚上調整垃圾收運時間，冬山鄉、員山鄉及壯圍鄉停收垃圾、5個鄉鎮提早收，其餘4鄉鎮市正常收運。圖／縣環保局提供
巴威颱風逐漸接近，宜蘭縣今天晚上調整垃圾收運時間，冬山鄉、員山鄉及壯圍鄉停收垃圾、5個鄉鎮提早收，其餘4鄉鎮市正常收運。圖／縣環保局提供

巴威颱風來襲，宜蘭縣停班停課，縣政府考量各鄉鎮市受颱風影響程度不一，今晚上垃圾收運作業，全縣除了冬山鄉、員山鄉及壯圍鄉停收垃圾外，多數公所清潔隊正常收運或提早收運垃圾，請民眾多體諒清潔隊員辛苦，配合垃圾減量及注意風雨安全。

★正常收運：宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉。

★提早收運：蘇澳鎮提早至下午2時開始，五結鄉提早至12時開始，三星鄉提早至下午2時開始，大同鄉提早至15點開始，南澳鄉提早至13點開始。

★暫停收運：壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉。

縣環保局說，各鄉鎮詳細垃圾收運訊息，民眾可以至各各公所官網或臉書，環保局臉書、宜蘭縣垃圾車APP系統查詢各地垃圾清運資訊，請多體諒清潔隊員辛勞，配合做好垃圾減量分類，注意豪大雨影響。

巴威颱風 宜蘭 宜蘭縣

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