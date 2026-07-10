沒喝不對勁！颱風天台灣人狂囤手搖 網提醒煮泡麵「少這兩樣」恐掃興

巴威颱風來勢洶洶，不少民眾在颱風來襲前除了採買泡麵、零食等防颱物資外，近來社群平台Threads也掀起「颱風囤貨」討論。有網友發文提醒，家中若使用IH電磁爐，停電後恐怕連泡麵、冷凍水餃都無法烹煮，建議事先準備卡式爐與瓦斯罐，引發不少網友共鳴；另一方面，也有不少人笑稱，防颱物資除了泡麵，手搖飲更是台灣人不能缺少的必備品。

一名網友表示，若家中使用IH爐，一旦停電，即使囤滿泡麵也無法燒熱水沖泡，更別說煮水餃，因此提醒大家提前準備卡式爐及瓦斯罐，「我剛已經買好卡式爐和瓦斯罐了，跟IH爐用戶提醒一下。」

貼文曝光後，不少人留言表示「我還以為已經準備萬全，原來還是疏忽了，感謝提醒」、「這時候有在露營的朋友們，大部分都免煩惱了」。也有人提醒，使用卡式爐時務必保持空氣流通，「不要想說颱風天門窗都關緊緊不能開」，避免一氧化碳中毒風險。

除了泡麵與防災物資外，「囤手搖」也意外成為討論焦點。一名網友分享，打開冰箱竟發現塞滿各式手搖飲，忍不住詢問男友「有需要囤這麼多手搖嗎？」男友則回答：「台灣人一天不能沒有手搖，懂？」讓原PO哭笑不得。

底下留言同樣相當熱烈，有人表示「我買了六杯葡萄柚果粒茶，跟女友一天一人可以喝三杯」、「台灣人真的沒有手搖不行」，不少人笑稱，即使颱風天待在家，也不能少了手搖飲陪伴。

另有網友分享，停班停課消息一公布，家人立刻前往手搖飲店「補糧」，沒想到現場竟要等待20至30分鐘，甚至有人自備大容量手持壺裝飲料，直呼「為防颱做準備」。不少人笑稱，「颱風天在家也不能少了手搖飲」、「用一壺裝的是打算存幾天？」

還有民眾在颱風假宣布前就在社群發問，「如果放颱風假，大家會囤手搖嗎？我不能一天沒有手搖。」並詢問哪些飲品放隔天依然好喝，引來不少網友討論。

不過，也有不少人提醒，手搖飲並不適合久放，若隔夜存放容易滋生細菌，尤其含有鮮奶、鮮果等配料的飲品更應盡快飲用；若遇到停電無法冷藏，不僅口感容易改變，也可能增加食品安全風險，因此仍建議適量購買、盡早飲用，以免造成浪費。