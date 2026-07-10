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影／巴威來襲前苗栗天空現美景 午時風力漸強見雨絲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今天上午苗栗地區豔陽高照，移動快速的雪朵格外迷人，飛機航班在高空中留下一道道清晰的凝結尾跡，近中午時風力開始加強，也開始出現細細雨絲。記者胡蓬生／攝影
今天上午苗栗地區豔陽高照，移動快速的雪朵格外迷人，飛機航班在高空中留下一道道清晰的凝結尾跡，近中午時風力開始加強，也開始出現細細雨絲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣因應巴威颱風來襲，颱風災害應變中心已一級開設，縣長鍾東錦今天上午主持防颱工作會議，除向中央報告苗栗縣目前情況，並連線18鄉鎮市公所整備防颱工作，針對三義、苑裡易產生土石流區域，提醒鄉鎮市公所隨時掌握情況、預先撤離，希望苗栗無災無難，他呼籲鄉親利用今日颱風假做好防颱工作，若有狀況隨時撥打119或1999專線。

苗栗縣昨晚宣布今天停班停課，包括超市、賣場都出現許多民眾採購食材、生活用品，有的超市泡麵貨架更是被「清空」。今天上午苗栗地區豔陽高照，移動快速的雪朵也格外迷人，飛機航班在高空中留下一道道清晰的凝結尾跡，近中午時風力開始加強，也開始出現間歇性的細細雨絲。

中央今天上午召開災害應變中心工作會報與地方政府視訊，鍾東錦說明苗栗縣相關單位緊盯縣內土石流高潛勢區情況並做好準備工作，縣府衛生局也列管縣內1366名慢性病患，備有相關預防措施，易淹水地區已完成清淤，全縣88台大型抽水機布置完成。

苗栗縣災害應變中心隨後與18鄉鎮市公所連線召開第一次工作會報，鍾東錦關注各地情況，並請通霄鎮公所監測違規土石堆置地隨時回報狀況，苑裡、三義、大湖提出道路工程加強防颱措施及土石流防範作為，鍾東錦請各公所持續監管並請相關單位立即妥處。

鍾東錦並就颱風影響期間裁示7項重點工作如下：

1.沿海地區風力影響較強，請竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮等公所加強戒備。

2.本次颱風風力影響較強，招牌恐有吹落情形，請工商發展處及環保局加強管制災情並應盡速移除。

3.請水利處密切監測降雨量，並隨時調配所轄各鄉鎮市抽水機等救災資源。

4.民政處應即時掌握土石流潛勢區之降雨情形，必要時啟動撤離機制。

5.縣內警戒區已畫設，請警察局及第三岸巡隊持續勸離海邊觀浪及戲水民眾，並制止漁民出海。

6.災害應變中心開設期間，請各單位務必隨時掌控相關情資，確實做好災害防救工作。

7.請各公所加強防範整備，若有重大災情請第一時間妥適處理並回報。

今天上午苗栗地區豔陽高照，移動快速的雪朵格外迷人，飛機航班在高空中留下一道道清晰的凝結尾跡，近中午時風力開始加強，也開始出現細細雨絲。記者胡蓬生／攝影
今天上午苗栗地區豔陽高照，移動快速的雪朵格外迷人，飛機航班在高空中留下一道道清晰的凝結尾跡，近中午時風力開始加強，也開始出現細細雨絲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣因應<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>來襲，颱風災害應變中心已一級開設，縣長鍾東錦上午主持防颱工作會議。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣因應巴威颱風來襲，颱風災害應變中心已一級開設，縣長鍾東錦上午主持防颱工作會議。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 巴威 鍾東錦 巴威颱風

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