巴威外圍環流逼近…南投山區估雨量800毫米 仁愛鄉啟動一級防災

受巴威颱風及外圍環流影響，南投山區面臨強降雨威脅。氣象署預估至12日，南投山區累積雨量恐達500毫米至800毫米，24小時雨量上看150毫米至250毫米，因山區土壤含水量偏高，恐引發落石、坍方及土石流等災害，南投縣政府已針對易致災路段啟動預警性封閉，並要求各單位加強防颱整備。

南投縣政府表示，依氣象署預報資訊，巴威颱風外圍環流將帶來明顯降雨，山區須嚴防豪大雨。由於近期山區累積雨勢增加，土石含水量升高，縣府已要求相關單位密切掌握雨勢、道路及各項防災狀況，提前做好應變準備。

因應可能發生的道路災害，縣府已針對3處高風險路段實施預警性封閉，包括草屯鎮投12線0K至2K（土城里及雙冬里），自7月9日晚間8時起封閉至7月12日上午9時；信義鄉投95線3.3K處，自7月10日晚間8時起封閉至7月12日上午8時；仁愛鄉投89線53.2K（省道端入口）及34.5K處，自7月10日晚間7時起封閉至7月12日上午7時，後續將視雨勢及道路安全狀況恢復通行。

縣府提醒，山區道路受強降雨影響，可能出現落石、坍方及路基流失，民眾非必要避免前往山區，行經台14線等山區路段時，應隨時注意路況及相關管制訊息。

仁愛鄉因位處高山地區，成為防颱重點區域。今天上午9時啟動巴威颱風災害應變中心二級開設，下午3時進一步提升為一級開設，同步召開防災準備會報，強化災害應變能力。

由於仁愛鄉近期山區土壤含水量偏高，加上預估雨勢集中，恐增加坡地災害風險，鄉公所已提前部署各項防災工作，安排人員進駐法治國小、大同、春陽等地，並於力行、翠峰派出所、紅香部落、發祥部落、眉原部落、清流部落等地待命，掌握各部落安全狀況。

鄉公所今天下午前往廬山鋼構便橋視察，並同步進行預防性撤離作業。考量廬山地區過去曾受豪雨影響，若颱風期間雨勢增強，可能造成交通受阻，因此提前採取撤離措施，降低居民受困風險。

仁愛鄉因應巴威颱風來襲，災害應變中心升級開設，相關單位進駐待命，全面掌握山區雨勢及災情。圖／仁愛鄉公所提供