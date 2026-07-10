影／颱風巴威掀長浪空拍震撼曝光！花東海岸宛如巨龍翻騰

受中度颱風巴威外圍環流持續影響，東部海岸今天長浪一波接著一波，台東長濱鄉至花蓮豐濱鄉沿岸風浪明顯增強，不少民眾站在岸邊遠望海況，也有人利用空拍機升空，從高空記錄海岸線遭巨浪侵襲的震撼畫面，層層白色浪花不斷拍擊岸際，壯觀景象令人驚嘆。

空拍畫面中可見，蔚藍海面已被強勁長浪攪動成大片白色浪帶，一道道浪牆自外海湧向岸邊，撞擊礁岩後激起大片浪花，綿延數公里的海岸線宛如白色巨龍翻騰，從空中俯瞰更能感受到颱風外圍環流帶來的驚人氣勢。

拍攝的張姓遊客表示，每逢颱風接近，花東海岸都會出現不同於平日的海浪景觀，這次浪況特別壯觀，因此選擇以空拍方式記錄大自然的力量。「從地面看已經很震撼，飛到空中後更能看到整片海岸都被白浪覆蓋，真的很壯觀，但也能感受到海浪的威力，完全不敢靠近岸邊」。

另一名攝影愛好者說，雖然巨浪景象十分難得，也吸引不少人前往觀浪、拍照，但颱風期間海象變化快速，尤其東部沿岸容易出現長浪及突發性瘋狗浪，即使站在看似安全的位置，也可能瞬間遭海浪襲擊，因此拍攝時始終與岸際保持距離，以安全為優先。

縣府提醒，受巴威外圍環流影響，東部沿海仍有長浪發生機率，海邊風浪持續偏強，海象變化快速，民眾切勿因觀浪、拍照而靠近岸際、礁岩或消波塊，以免遭突發巨浪捲落海中。