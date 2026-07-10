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巴威來襲放颱風假 網友哀號照胃腸鏡已低渣3天…Po文釣出更慘的人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
受颱風巴威影響，台北市今天放颱風假，午後開始出現明顯雨勢。記者曾原信／攝影
受颱風巴威影響，台北市今天放颱風假，午後開始出現明顯雨勢。記者曾原信／攝影

巴威颱風來襲，昨全台有12縣市公布今放颱風假，北市有網友哀號指，明天排健檢已低渣3天，剛喝第一瓶清腸藥，卻接到健檢中心通知休診，得重約再清腸一次，貼文讓不少網友笑翻，也釣出更慘的網友指前年連遇3颱風，低渣3次共9天才照到，讓網友下結論「沒事別排7到9月做大腸鏡」。

颱風巴威持續逼近台灣，來勢洶洶，昨全台有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣宣布今停止上班上課，另台中市和南投縣則在今晚6時停止上班上課。

有台北市的網友今放颱風假，在網路發文指，明天要排健檢照腸胃鏡，剛喝第一瓶清腸藥，卻接到健檢中心通知若人事行政局公布台北市放颱風假將休診1天，呼籲原本預約者得重新預約，讓原po哀號指重約還得再清腸一次。

貼文讓不少網友同悲指「天啊 這是我看過最悲慘的故事」、「也太慘了」、「幫哭哭」、「最痛苦的勞賽再一次」、「比悲傷還悲傷的故事」；也有網友忍不住笑指「對不起我笑出來了」、「珍奶噴出來」、「以後氣象預報要納入提醒民眾？」

有網友則安慰原PO「腸子體驗兩回前所未有的乾淨」、「先去買三百鹽酥雞消消氣」、「再清一次也不錯」、「清乾淨去照才能照比較清楚」、「恭喜你將獲得健檢中心全新的清腸包裹」；另有診所醫生留言回「要打電話給已排好大腸鏡的病人協助改期時，都需要相當大的勇氣」。

貼文也釣出曾經遇到更慘遭遇的網友安慰指，「沒事的，我前年也是這樣，先來個山陀兒，然後低渣第二次，又遇另一個颱風叫康芮，最後低渣了3次共9天才照到」；有網友因此下結論：「沒事別排7－9月做大腸鏡」。

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