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連線縣市首長聽取簡報 賴清德總統感謝國軍動員2萬多官兵全力協助防颱

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
賴清德總統今天上午察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影
賴清德總統今天上午察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影

賴清德總統上午與行政院長卓榮泰、內政部長兼中央災害應變中心指揮官劉世芳，視察中央災害應變中心，聽取各單位防範巴威颱風簡報，並與颱風可能造成影響的新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣首長代表視訊連線，了解各縣市狀況。賴清德表示，目前國軍已完成防颱準備，指示國軍全力投入防颱任務，與人民站在一起，也感謝國防部動員2萬多名官兵投入各縣市進行防災工作。

總統賴清德今日在中央災害應變中心與新北、桃園、新竹縣及苗栗等地方首長展開視訊連線，逐一了解各縣市防颱整備。新北市副市長劉和然表示，新北市已召開多次工作會報，並要求土石流潛勢區、大規模崩塌區以及原住民部落的保全戶，必須在今日傍晚6時前完成撤離，預計撤離超過4000人，另針對容易成為孤島的烏來地區，國軍與救災機具都已提前進駐。桃園市也指出，針對復興區大規模崩塌與9處易受困地區已提早撤離，國軍與特搜人員均在今日下午2時前全數進駐完畢。

新竹縣副縣長陳見賢說，五峰與尖石鄉等偏遠地區已備妥10天數量民生物資，73名長照與洗腎等弱勢族群也預防性撤離。因山區午後容易起霧。內政部長劉世芳提醒必須在白天完成預防性撤離，陳見賢也對此強調，已要求相關人員在今日下午2時前全數撤離完畢。

總統在聽完中央各部會報告，並與4縣市視訊會議後表示，面對今年第一次進到台灣本土颱風巴威，中央各部會採提早因應準備防颱工作，如針對水、電、通訊等都已提前做好因應，希望持續加強相關工作。

賴總統說，面對此次颱風，中央會持續加強與地方政府合作，如跟4縣市視訊時發現地方政府已積極投入防颱，希望其他縣市也是如此，特別是北部地區日雨量可能高，更要特別留意山區狀況。

賴清德總統（中）今天上午與行政院長卓榮泰（左四）、內政部長兼指揮官劉世芳（右四）視察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）今天上午與行政院長卓榮泰（左四）、內政部長兼指揮官劉世芳（右四）視察中央災害應變中心，並聽取各單位防範巴威颱風簡報。記者曾原信／攝影

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