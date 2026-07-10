影／信義商圈百貨影城今全停業 街頭冷清僅剩零星遊客
巴威颱風來勢洶洶，北北基桃等縣市今放颱風假，包括新光三越、微風、遠百信義A13及台北101等北部各大百貨公司與影城，今全數配合防颱措施暫停營業一天。平日熱鬧的信義商圈因風雨漸增，街頭顯得格外冷清。
記者實地走訪信義商圈，由於百貨與影院皆拉下鐵捲門，現場僅剩零星民眾與少數撲空的境外遊客。來自馬來西亞的遊客受訪時表示，雖然百貨都關門覺得有點不方便，但既然行程已經排定，無奈之餘也只能在街頭感受台灣的颱風天氛圍，笑稱「來都來了」。
相較於外國遊客的無奈，本地民眾則顯得相對平靜。有台灣民眾表示，是趁著現在風雨還沒有變大，先趕快出來外面覓食吃飯；另一位台灣民眾則認為，目前外面的天氣還算平穩，並沒有出現大風大雨，因此不會特別擔心，預計用完餐後就會隨即回家做好防颱準備。
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