快訊

分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

守護迪士尼6年光榮退休！黃金獵犬獲英雄級待遇 「開吃違禁品」萌翻全場

台灣總人口數連30月負成長！新生兒上半年4.6萬 比去年少9千人

影／信義商圈百貨影城今全停業 街頭冷清僅剩零星遊客

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影
信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影

巴威颱風來勢洶洶，北北基桃等縣市今放颱風假，包括新光三越、微風、遠百信義A13及台北101等北部各大百貨公司與影城，今全數配合防颱措施暫停營業一天。平日熱鬧的信義商圈因風雨漸增，街頭顯得格外冷清。

記者實地走訪信義商圈，由於百貨與影院皆拉下鐵捲門，現場僅剩零星民眾與少數撲空的境外遊客。來自馬來西亞的遊客受訪時表示，雖然百貨都關門覺得有點不方便，但既然行程已經排定，無奈之餘也只能在街頭感受台灣的颱風天氛圍，笑稱「來都來了」。

相較於外國遊客的無奈，本地民眾則顯得相對平靜。有台灣民眾表示，是趁著現在風雨還沒有變大，先趕快出來外面覓食吃飯；另一位台灣民眾則認為，目前外面的天氣還算平穩，並沒有出現大風大雨，因此不會特別擔心，預計用完餐後就會隨即回家做好防颱準備。

信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影
信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影

信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影
信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影

信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影
信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影

信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影
信義商圈各大百貨今因防颱暫停營業，現場僅剩零星民眾與撲空遊客在緊閉的大門前觀望。記者張文玠／攝影

巴威颱風 新光三越 遠百信義 北北基桃

延伸閱讀

巴威來襲！遠百10店維持營業、環球北部6店縮時應戰、三井正常營運

LaLaport南港店及美麗華仍營業 蔣萬安籲考量安全

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

北市停班課 南港LaLaport湧現人潮、停車場一度回堵

相關新聞

整理包／巴威颱風進逼全台嚴陣以待！11日全台停班課資訊一覽

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署今（10日）已發布海上、陸上颱風警報，預估今晚至明天白天將是影響最明顯的時段。依氣象署今天下午1時最新風雨預測，風力達停班課標準有17個縣市，24小時累積雨量達標有12個縣市，綜合評估共有19個縣市符合停班停課標準。

巴威明天影響最劇烈！氣象署公布風雨預測 19縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午1時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計19縣市達標。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

影／颱風巴威掀長浪空拍震撼曝光！花東海岸宛如巨龍翻騰

受中度颱風巴威外圍環流持續影響，東部海岸今天長浪一波接著一波，台東長濱鄉至花蓮豐濱鄉沿岸風浪明顯增強，不少民眾站在岸邊遠望海況，也有人利用空拍機升空，從高空記錄海岸線遭巨浪侵襲的震撼畫面，層層白色浪花不斷拍擊岸際，壯觀景象令人驚嘆。

巴威來襲放颱風假 網友哀號照胃腸鏡已低渣3天…Po文釣出更慘的人

巴威颱風來襲，昨全台有12縣市公布今放颱風假，北市有網友哀號指，明天排健檢已低渣3天，剛喝第一瓶清腸藥，卻接到健檢中心通知休診，得重約再清腸一次，貼文讓不少網友笑翻，也釣出更慘的網友指前年連遇3颱風，低渣3次共9天才照到，讓網友下結論「沒事別排7到9月做大腸鏡」。

影／巴威來襲前苗栗天空現美景 午時風力漸強見雨絲

苗栗縣因應巴威颱風來襲，颱風災害應變中心已一級開設，縣長鍾東錦今天上午主持防颱工作會議，除向中央報告苗栗縣目前情況，並連線18鄉鎮市公所整備防颱工作，針對三義、苑裡易產生土石流區域，提醒鄉鎮市公所隨時掌握情況、預先撤離，希望苗栗無災無難，他呼籲鄉親利用今日颱風假做好防颱工作，若有狀況隨時撥打119或1999專線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。