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巴威即將登陸 長三角鐵路部分列車11日起臨時停運

聯合報／ 大陸中心／即時報導
巴威颱風預計11日晚間在福建霞浦至浙江溫嶺一帶沿海登陸，11日起，長三角鐵路部分列車將臨時停運。圖為巴威颱風最新衛星雲圖。圖／取自大陸中央氣象台網站
巴威颱風預計11日晚間在福建霞浦至浙江溫嶺一帶沿海登陸，11日起，長三角鐵路部分列車將臨時停運。圖為巴威颱風最新衛星雲圖。圖／取自大陸中央氣象台網站

大陸中央氣象台預估，巴威颱風預計將於周六（11日）晚間在福建霞浦至浙江溫嶺一帶沿海登陸。中國鐵路上海局宣布，為確保鐵路運輸和旅客出行安全，11日起，長三角鐵路部分列車將臨時停運。

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大陸中央氣象台10日10時發布的颱風橙色預警指出，巴威的中心10日上午8時位於浙閩交界東南方向約1,020公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時15～20公里的速度向西北方向移動，逐漸向浙閩沿海靠近，於11日晚間在福建霞浦至浙江溫嶺一帶沿海登陸，登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

受巴威影響，10日14時至11日14時，台灣以東洋面、東海西部和南部及釣魚島附近海域、台灣島北部和東部沿海、浙江沿海、福建東北部沿海將有9～11級大風，陣風12～13級，巴威中心經過的附近海域風力可達12～15級，陣風16～17級。

10日14時至11日14時，浙江東南部、福建東北部、台灣島等地有大到暴雨，台灣島部分地區有大暴雨，台灣島中北部局地有特大暴雨（250～800毫米）。

中國鐵路上海局表示，計劃7月11日至13日衢寧鐵路、甬金鐵路；11日至12日滬昆鐵路、金台鐵路；2日至13日金千鐵路、銅九鐵路、皖贛鐵路；12日至14日合九鐵路、阜六鐵路等線路部分時段途經列車，採取臨時停運措施。下一步，鐵路部門將密切關注颱風路徑變化，根據風速雨量和災害影響程度等實際，動態調整列車開行方案。

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