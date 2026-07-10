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巴威颱風來勢洶洶 國軍2萬人待命救援

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
巴威颱風前夕，國防部長顧立雄視導國防部災害應變中心。圖／國防部提供
巴威颱風前夕，國防部長顧立雄視導國防部災害應變中心。圖／國防部提供

颱風「巴威」來勢洶洶，國防部長顧立雄今日視導國防部災害應變中心，針對可能造成的災損，提醒各作戰區完成整備及待命，在安全無虞前提下，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入救援工作，共同守護民眾與家園安全。

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國防部指出，因應「巴威」颱風，國軍部隊災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計33類2000餘輛，均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另外國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

顧立雄特別關心花蓮堰塞湖及外離島可能潛在危安風險，並提醒各單位應持續掌握颱風最新路徑、雨量及災情發展，落實兵力、車輛及工程機具等救災能量整備與預置，確保接獲命令可即時投入災害防救任務。

顧立雄除了肯定各級值勤人員堅守崗位的付出，並要求各單位依賴清德總統指示「國軍的核心任務就是確保人民生命及財產安全」，持續與地方政府保持綿密聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作。

巴威颱風前夕，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車進駐東部第二作戰區，待命支援救援任務。圖／軍聞社提供
巴威颱風前夕，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車進駐東部第二作戰區，待命支援救援任務。圖／軍聞社提供

巴威颱風前夕，國防部長顧立雄視導國防部災害應變中心。圖／國防部提供
巴威颱風前夕，國防部長顧立雄視導國防部災害應變中心。圖／國防部提供

巴威颱風 國軍 國防部長

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