巴威颱風逼近！舊蘇花東澳段今晚封閉 明中午開放未允車種走蘇花改

中央氣象署預估巴威颱風今晚至明天是衝擊宜蘭風雨最顯著時段，蘇花路廊北端（蘇澳至東澳）受颱風環流及地形效應影響，將有豪大雨及強陣風，舊蘇花公路台9丁線蘇澳至東澳路段今晚8時起實施「只出不進」，9時預警性道路封閉。明天11日中午起，開放「未允車種」改道行駛台9線蘇花改，請留意放行時段。

公路局東區養護工程分局南澳工務段已提前於蘇花路廊進駐搶修人員、機具待命搶修，考量山區公路晚間致災風險高，今晚進行蘇花公路台9丁線部分路段預警性道路封閉，預計明天11日中午解除管制，但也不排除視颱風影響程度及道路巡查狀況，延後恢復通行時間及另行公告。

舊蘇花公路台9丁線蘇澳至東澳路段封閉期間，將以前導後護方式，開放未允車種改道行駛台9線蘇花改蘇澳至東澳路段，通行時段方式如下：

一、機車： （一）東澳至蘇澳（北上）：7月11日上午12時於台鐵東澳車站前廣場出發。 （二）蘇澳至東澳（南下）：7月11日上午12時30分於蘇澳鎮公所出發。 二、載運危險物品車輛： （一）東澳至蘇澳（北上）：同機車集結地點，俟機車通行後且蘇花改路段完成淨空後放行。 （二）蘇澳至東澳（南下）：集結點於台2線南下167.5K處（國泰大樓斜對面），俟機車通行後且蘇花改路段完成淨空後放行。 三、請駕駛人請於公告通行時間前30分鐘至指定地點集結，因需進行前導後護管制通行，逾時不候，並依現場人員指示循序進入蘇花改；前導後護期間，將短暫管制其他車輛進入蘇花改，維護通行安全。自行車請以鐵路運送。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人，颱風期間易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載幸福公路APP、收聽路況廣播。