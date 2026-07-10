巴威颱來襲宜蘭蘇澳首當其衝 國軍AAV7兩棲突擊車就位嚴防土石流

巴威颱風逼近，宜蘭縣蘇澳鎮首當其衝，國軍14名兵力已攜帶AAV7兩棲突擊車2台及救生膠舟2艘提前進駐待命，宜蘭縣長參選人林國漳今天以行政院政務顧問身分前往蘇澳與南方澳漁港，關切防颱狀況，與鎮長李明哲等人感謝第一線國軍弟兄提供協助。

面對嚴峻風雨，蘇澳鎮全面拉高防災層級。鎮公所這次備妥9000多個防颱沙包，上午追加1000個沙包於9時30分左右全數被民眾領取一空，目前蘇澳災防中心收容所已整備完成，全面嚴防風雨災情。

針對轄內土石流保全戶共約410人，鎮長李明哲指出，已接獲水保署長來電提醒，隨時監控永春、永樂、聖愛、聖湖及蘇北里等警戒區雨量，公所將依規定應變，若發布土石流黃色警戒將進行「勸離」，一旦達紅色警戒實施「強制撤離」，優先勸導居民依親。

縣長參選人林國漳了解防災整備，他說，16年前的梅姬颱風與去年的鳳凰颱風都曾對蘇澳造成重大災情，因此防颱措施必須滴水不，昨天他已前往三星鄉關心稻農搶收；他強調，身為政務顧問，會扮演地方與中央最堅實的橋梁，隨時向中央協調資源全力幫助地方防災。

行政院政務顧問林國漳與鎮長李明哲（右一），感謝第一線國軍弟兄等救災單位提供協助。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳鎮公所備妥近萬個防颱沙包，鎮長李明哲（右一）協助供應民眾，目前已經領取一空。圖／蘇澳鎮公所提供

巴威颱風逼近，宜蘭蘇澳鎮首當其衝，國軍14名兵力已攜帶AAV7兩棲突擊車2台及救生膠舟2艘提前進駐待命。圖／蘇澳鎮公所提供