國軍防災兵力2萬餘人 顧立雄提醒救災「安全優先」

颱風「巴威」來勢洶洶，國防部長顧立雄10日視導國防部災害應變中心，針對可能造成的災損，提醒各作戰區完成整備及待命，在安全無虞前提下，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入救援工作，共同守護民眾與家園安全。

視導期間，首先聽取氣象、災防執行概況及各作戰區整備報告，顧立雄肯定各級值勤人員堅守崗位的付出，並要求各單位依總統指示「國軍的核心任務就是確保人民生命及財產安全」，持續與地方政府保持綿密聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作。

顧立雄特別關心花蓮堰塞湖及外離島可能潛在危安風險，並提醒各單位應持續掌握颱風最新路徑、雨量及災情發展，落實兵力、車輛及工程機具等救災能量整備與預置，保持高度警戒，確保接獲命令可即時投入災害防救任務。

顧立雄也提醒各級幹部，執行救災工作時，務必以官兵安全為優先，落實風險管控與安全防護，在確保自身安全前提下，完成災防任務。

此次國軍部隊災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計33類2千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。