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巴威颱風將來襲 復興區公所緊急已撤離土石流潛勢區677人
巴威颱風今天凌晨5時30分發布陸警，以每小時25公里的時速，朝向西北方向行進，中心位置在台灣東南東方，颱風預計11日凌晨1時接觸台灣陸地。為避免山區豪雨過大，恐發生土石流，桃園市復興區公所表示，啟動預防性撤離住戶，目前共計已撤離677人。
復興區公所表示，復興區土石流潛勢區十個里內，保全戶54戶204人、大規模崩塌保全戶97戶473人，合計677人，公所於昨日啟動勸導依親，其餘不依親的就會撤離至各收容所，預計下午五點確認最終的依親及收容人數。
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