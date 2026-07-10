巴威來襲 新北9行政區預計撤離456戶1296人

巴威颱風來襲，新北市針對高風險區展開撤離，根據各區公所回報，新北預防性疏散戶數及人數共計9區456戶1296人。其中又以新店要撤離267戶、539人最多。

市府統計，烏來預計疏散20戶65人、汐止預計疏散48戶89人、雙溪預計疏散1戶4人、萬里預計疏散18戶60人、金山預計疏散11戶40人。

新店預計疏散267戶539人、石碇預計疏散41戶396人、樹林預計疏散1戶17人、瑞芳預計疏散49戶86人。

新北市府指出，因各公所尚作業中，區域及人數持續滾動確認中。