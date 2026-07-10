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影／強颱巴威來勢洶洶 淡水警全面投入防颱並配合封閉淡江大橋
強烈颱風巴威的海上及陸上警報發布，北海岸地區均列入警戒範圍，淡江大橋今晚並將預警性封閉，新北市淡水警分局立即啟動防颱機制，加強河岸海岸巡邏，亦配合相關單位落實管制措施，提醒民眾配合。
淡水警分局表示，淡水河岸、漁人碼頭、三芝海灣公園、後厝漁港及淺水灣等易受強風大浪影響區域，已加強部署警力巡查，勸離逗留觀浪民眾並提醒颱風期間切勿前往戲水或從事戶外活動，以免發生危險。
交通管制方面，配合公路局北區養護工程分局公告淡江大橋的預警性封閉措施，管制時程如下：
一、今晚8時起封閉人行道、自行車道、機車道。
二、今晚11時起封閉主線汽車道及公車道。
屆時往來淡水、八里地區車輛，請提前規畫路線改道行駛關渡橋。管制時間將依據最新氣象情資滾動調整，請民眾隨時留意最新公告。
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