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北市停班課 南港LaLaport湧現人潮、停車場一度回堵

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
南港LaLaport內美食區。記者邱書昱／攝影
南港LaLaport內美食區。記者邱書昱／攝影

颱風巴威來襲，台北市昨晚宣布停班停課，多家百貨公司也宣布停業，不過，南港LaLaport、美麗華仍照常營運。記者在中午走訪南港LaLaport，商場內確實湧現不少民眾。有位陳姓民眾表示，早上看起來沒有風雨，剛好又放假，所以開車到百貨先行採買防災食物，順便逛街。

記者在中午11時30分搭乘捷運板南線往南港LaLaport時，捷運列車上不少民眾搭乘，當中也不乏外國觀光客。約莫12時許，到南港的LaLaport，外頭已出現風雨，但進出商場的民眾依舊絡繹不絕，甚至場內停車場更出現排隊人潮。

由於正值中午用餐時間，LaLaport用餐區可見民眾攜家帶眷前來，美食街更是一位難求。由於場內有熟食區，許多民眾為來襲的颱風，準備囤貨。

特別的是，威秀影城昨宣布因應颱風假而暫停營業，LaLaport內的電影院為威秀影城，因此商場內的影廳拉下鐵門，並貼出公告。

南港LaLaport內熟食賣場湧現人潮。記者邱書昱／攝影
南港LaLaport內熟食賣場湧現人潮。記者邱書昱／攝影

南港LaLaport內的威秀影城暫停營業。記者邱書昱／攝影
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