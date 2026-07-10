颱風飛機直闖巴威暴風周邊觀測 氣象署成功蒐集關鍵數據

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署為掌握颱風周圍氣象觀測資訊，與台灣大學、漢翔公司合作，今天清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行約5小時的「颱風飛機投落送觀測」任務。

什麼是颱風飛機投落送觀測？氣象署說，是利用飛機於颱風環流上空投放投落送儀器，蒐集關鍵區域高空至近海面的氣象資料，以掌握颱風環流結構及周邊大氣環境。自2003年推動以來，該計畫已完成91架次飛行觀測，累積豐富觀測成果，對提升台灣颱風監測能力及預報準確度具有重要助益。

氣象署表示，目前巴威颱風位於鵝鑾鼻東方海面，距離台灣約650公里。由於海面上氣象觀測資料相對稀少，氣象署透過飛機投落送觀測，可取得高空至近海面的關鍵氣象資料，做為颱風分析及預報的重要依據。

為提升觀測效益，氣象署與台大依據颱風未來可能移動路徑及大氣環境，共同規畫本次飛行航線。任務期間，飛機爬升至約1萬3000公尺高空，針對巴威颱風暴風範圍周邊及其可能行經的重要區域進行觀測。

氣象署表示，觀測所得的投落送資料，則透過衛星立即傳回氣象署，並即時引入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與發展趨勢，同時提供數值預報模式進行模擬運算，提升颱風風雨預報準確度。此外，相關觀測資料也同步分享予全球各氣象作業中心，強化我國氣象科技的國際能見度。