因應巴威颱風 淡江大橋今晚八點封閉

中颱巴威接近，7級暴風半徑預估將於10日夜間碰觸台灣本島，中央氣象署已於凌晨發布海上陸上颱風警報，北部山區、濱海省道及快速公路都位於警戒範圍。

交通部公路局表示，淡江大橋位於淡水河口，為維用路人安全，北區養護工程分局預計今晚20時預警性封閉人行自行車道及機車道，23時預警性封閉主線及公車道。

交通部公路局提醒，往來淡水八里間車輛，可改行關渡橋，實際啟動時間將依氣象情資調整，北區養護工程分局將於啟動前2至3小時發布行動報，提供用路人預先規劃交通動線。

淡江大橋設計可承受16級風，即使強颱侵襲亦安全無虞。依氣象署情資，預計今日凌晨平均風力達8級、明(11)日清晨平均風力達10級，考量大橋地處海口，多有瞬間強陣風，為維用路人安全，故提前於夜間預警性封閉。

北區養護工程分局請用路人多加留意天氣預報，警戒期間儘量不要進入山區及濱海路段；因應可能突發之強降雨，如遇天候改變、現場落石等因素，將視公路狀況機動管制，不排除封閉道路，禁止人車通行。