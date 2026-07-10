整理包／巴威颱風進逼全台嚴陣以待！11日全台停班課資訊一覽

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署今（10日）已發布海上、陸上颱風警報，預估今晚至明天白天將是影響最明顯的時段。依氣象署今天下午1時最新風雨預測，風力達停班課標準有17個縣市，24小時累積雨量達標有12個縣市，綜合評估共有19個縣市符合停班停課標準。

雨量達標地區（今天下午2時至明天下午2時）包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣，以及桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市等山區。

風力達標地區（明天凌晨0時至上午6時）則包括基隆市、新北市，以及桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等濱海鄉鎮，另有屏東縣、恆春半島、宜蘭及台東濱海鄉鎮、蘭嶼、綠島、連江縣及澎湖縣。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，是否停班停課除須符合風雨預測標準外，仍須視實際災情及安全狀況，由各縣市政府依法公告決定。

11日是否停班停課，聯合新聞網將持續整理各縣市最新宣布資訊，供讀者即時掌握。