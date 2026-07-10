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整理包／巴威颱風進逼全台嚴陣以待！11日全台停班課資訊一覽

聯合新聞網／ 綜合報導
受颱風巴威影響，台北市午後開始出現明顯雨勢。記者曾原信／攝影
受颱風巴威影響，台北市午後開始出現明顯雨勢。記者曾原信／攝影

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署今（10日）已發布海上、陸上颱風警報，預估今晚至明天白天將是影響最明顯的時段。依氣象署今天下午1時最新風雨預測，風力達停班課標準有17個縣市，24小時累積雨量達標有12個縣市，綜合評估共有19個縣市符合停班停課標準。

雨量達標地區（今天下午2時至明天下午2時）包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣，以及桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市等山區。

風力達標地區（明天凌晨0時至上午6時）則包括基隆市、新北市，以及桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等濱海鄉鎮，另有屏東縣、恆春半島、宜蘭及台東濱海鄉鎮、蘭嶼、綠島、連江縣及澎湖縣。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，是否停班停課除須符合風雨預測標準外，仍須視實際災情及安全狀況，由各縣市政府依法公告決定。

11日是否停班停課，聯合新聞網將持續整理各縣市最新宣布資訊，供讀者即時掌握。

巴威颱風

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巴威明天影響最劇烈！氣象署公布風雨預測 19縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午1時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計19縣市達標。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

巴威來襲放颱風假 網友哀號照胃腸鏡已低渣3天…Po文釣出更慘的人

巴威颱風來襲，昨全台有12縣市公布今放颱風假，北市有網友哀號指，明天排健檢已低渣3天，剛喝第一瓶清腸藥，卻接到健檢中心通知休診，得重約再清腸一次，貼文讓不少網友笑翻，也釣出更慘的網友指前年連遇3颱風，低渣3次共9天才照到，讓網友下結論「沒事別排7到9月做大腸鏡」。

影／巴威來襲前苗栗天空現美景 午時風力漸強見雨絲

苗栗縣因應巴威颱風來襲，颱風災害應變中心已一級開設，縣長鍾東錦今天上午主持防颱工作會議，除向中央報告苗栗縣目前情況，並連線18鄉鎮市公所整備防颱工作，針對三義、苑裡易產生土石流區域，提醒鄉鎮市公所隨時掌握情況、預先撤離，希望苗栗無災無難，他呼籲鄉親利用今日颱風假做好防颱工作，若有狀況隨時撥打119或1999專線。

巴威外圍環流逼近...南投山區估雨量800毫米 仁愛鄉啟動一級防災

受巴威颱風及外圍環流影響，南投山區面臨強降雨威脅。氣象署預估至12日，南投山區累積雨量恐達500毫米至800毫米，24小時雨量上看150毫米至250毫米，因山區土壤含水量偏高，恐引發落石、坍方及土石流等災害，南投縣政府已針對易致災路段啟動預警性封閉，並要求各單位加強防颱整備。

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