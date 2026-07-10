快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威明天影響最劇烈！氣象署公布風雨預測 19縣市颱風假達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
聯合報系資料照
聯合報系資料照

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午1時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計19縣市達標。

根據中央氣象署今天下午1時公布的24小時累積雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，達標地區有基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、新竹縣、桃園市山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區。

明天凌晨0時至明天上午6時風力達標地區有基隆市、新北市、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

24小時累積雨量預測。圖／氣象署提供
24小時累積雨量預測。圖／氣象署提供

風力預測。圖／氣象署提供
風力預測。圖／氣象署提供

氣象署 巴威 巴威颱風 颱風假

延伸閱讀

巴威強勢襲台！最新風雨預測出爐「1縣市」達停班課標準

巴威逼近！北部首當其衝 愈晚風雨愈大

強颱巴威向台灣靠近路徑擺盪不排除登陸 氣象署估明清晨發陸警

巴威颱風假還沒宣布！他先喊週五全員居家上班 網羨慕：這才是神仙老闆

相關新聞

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

巴威颱風持續影響台灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮及連江等地今天（7月10日）停班停課。許多民眾趁著颱風來臨前採買防颱物資，也關心各大賣場、超市及超商是否正常營業。《聯合新聞網》整理全台主要量販店、超市、超商、居家賣場及藥妝店最新營業資訊，方便民眾出門前快速掌握。

巴威明天影響最劇烈！氣象署公布風雨預測 19縣市颱風假達標

中度颱風巴威進逼，中央氣象署今天已發布海上陸上颱風警報，預期今晚到明天白天是影響台灣最明顯的時候。後續颱風假評估，根據氣象署今天下午1時的風雨預測，風力達標有17個縣市，另根據24小時累積雨量預測有12個縣市達標，綜合評估共計19縣市達標。

巴威颱風進逼恐瞬間強陣風 淡江大橋今晚封閉

中度颱風巴威接近，7級暴風半徑預估將於今天夜間碰觸本島，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，北部山區、濱海省道及快速公路都位於警戒範圍。交通部公路局北區養護工程分局預計今晚8時預警性封閉人行自行車道及機車道，今晚11時預警性封閉主線及公車道，往來淡水八里間車輛，可改行關渡橋，實際啟動時間將依氣象情資調整，北區養護工程分局將於啟動前2至3小時發布行動報提共用路人預先規畫交通動線。

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

每逢颱風假，台灣百貨零售業就必須在「開與不開」的兩難抉擇，思考一場關乎業績與企業形象的「颱風假學問」。

巴威明午後最靠近！風勢恐從淡水河口灌入台北盆地 上看11級強陣風

中颱巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行。對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，由於它的暴風圈正在持續逐漸威脅台灣地區，中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。