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台中宣布晚間停班停課彰化未同步 王惠美臉書掀留言戰

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
巴威颱風逼近台灣，彰化今天晴空萬里，不少網友贊同縣府決策。記者林敬家／攝影
巴威颱風逼近台灣，彰化今天晴空萬里，不少網友贊同縣府決策。記者林敬家／攝影

巴威颱風逼近台灣，台中市政府與南投縣政府宣布，今天白天維持「正常上班上課」，但晚間6時起至明天全天停止上班上課；鄰近的彰化縣則昨晚僅宣布今天正常上班上課，未同步跟進今晚停班停課，引發縣民討論。

由於中彰投長期為共同生活圈，過去颱風期間縣市政府也會互相參考、溝通，因此台中、南投宣布晚間停班停課後，不少彰化民眾好奇，為何彰化未一同宣布。據了解，彰化縣政府昨天掌握台中市決定後，仍依據縣內各地風雨狀況及災害風險評估做出今天上班上課的決定；至於明天是否停班停課，將視今晚最新颱風預報及實際風雨情形再做評估。

彰化縣府昨晚宣布今天正常上班上課後，縣長王惠美臉書湧入大量留言，不少網友質疑決策是否需要重新考量，留言包括「有沒有重新思考的機會？」、「不要那麼早下決定啦」、「縣民的安全難道不重要嗎？」、「台中晚上不用上班」等，也有人以「直接游泳」等戲謔說法表達對颱風天上班的擔憂，並再度提及彰化過去每逢颱風被戲稱「咕嚕咕嚕」的網路梗。

不過，今天彰化天氣晴朗，未出現明顯風雨，不少網友態度也轉變，留言支持縣府判斷，認為「放假未達標，大太陽是要放什麼颱風假」，也有人表示，若擔心安全，民眾可自行評估請假。

巴威颱風逼近台灣，彰化今天晴空萬里，不少網友贊同縣府決策。記者林敬家／攝影
巴威颱風逼近台灣，彰化今天晴空萬里，不少網友贊同縣府決策。記者林敬家／攝影

巴威颱風 停班停課

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