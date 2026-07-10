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巴威颱風來襲 卓榮泰指示五項工作做最後確認

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰陪同賴清德總統視導「巴威颱風中央災害應變中心」。行政院／提供
行政院長卓榮泰陪同賴清德總統視導「巴威颱風中央災害應變中心」。行政院／提供

行政院長卓榮泰10日陪同賴清德總統視導「巴威颱風中央災害應變中心」。他表示，感謝賴總統親臨視導中央應變中心第三次的工作會報，也感謝大家聚精會神。從昨天到現在大家也都提高警覺，希望在今天入夜以前，還有五項工作再做最後的確認。

第一，報告研判各種情境的預測以及風險評估，一定要符合未來實際雨量降落的情形，並適時做全域性的機動檢討。而且必須提前因應，做出各種必要處置，尤其請花蓮縣政府全力配合。

第二，強制疏散的區域，請各地方政府一定要呈報所有疏散人員以及收容人數正確的數字，確保無誤，保障每一個人的安全。

第三，各山區，包括國家公園或風景區、遊樂場等，要確認已經沒有登山客或遊客進入，或在裡面留滯；如果還有人在裡面，必須限時離開。各港口、海邊也要加強宣導跟勸導，確保沒有民眾前往觀浪、垂釣等危險活動。

第四，尚在運作的各種交通運輸系統，包括鐵公路跟航空，在沿線、山邊坡各地的告警系統必須要正常運作，同時加強人力監控。接下來按照天候變化，提早預作停駛或停飛的各項正確判斷。

第五，電力、通訊還有供水系統，包括固定式的抽水站、移動式的抽水機等等，再做最後的準備工作、再次巡檢，確保各個功能運作正常，並對於各地方政府保持各種機動支援的能量。

卓榮泰提到，賴總統6日就已經指示國軍兵力預置28,922人。目前新北、台北、花蓮都有提出相關需求，花蓮已有兵力進駐。希望各縣市政府有需要人力的時候，提早跟中央應變中心來溝通聯繫，他們會全力配合。

巴威颱風 卓榮泰 賴清德

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