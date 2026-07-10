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巴威來襲 新北二重疏洪道等路段封閉請改道
新北市府宣布，今天即刻起，新北市二重疏洪道、重新堤外道、樹林柑園至鶯歌堤外便道及堤外機車道（板橋大漢橋至土城城林橋）封閉，請民眾改道行駛。
新北市交通局說，本市各越堤道及橫移門今天中午12時完成封閉，往來二重疏洪道兩側的車輛，汽、機車可改走重新橋、永安大橋或成蘆橋；汽車亦可行駛新北大橋、台1線高架道路及中山高速公路改道。
往來八里、台北的車輛，建議可利用關渡橋經洲美快速道路往來台北；往來板橋及三重蘆洲地區的車輛，建議可改道新北大橋或華江橋、萬板橋及華翠大橋經由台北市後，再接台北橋或重陽橋至三重、蘆洲。
重新堤外道建議可改走新莊中正路或環河路；樹林柑園至鶯歌堤外便道建議改走樹林環漢路接鶯歌中正路；堤外機車道（板橋大漢橋至土城城林橋），建議可改走板橋及土城的環河道路。
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