【重磅快評】颱風假政治學 別始終靠「長官英明」

每逢颱風逼近，大家就開始猜「明天會不會放颱風假」，各縣市首長無論是否宣布停班停課，都難逃被檢視。有人抱怨外頭風平浪靜，多放一天假打亂既有行程安排；若照常上班上課，一旦風雨提前報到，又會被批評置人民安全於不顧。

於是，每一次颱風都像一次政治測驗，每一位地方首長，都像在參加一次沒有標準答案的考試。為何數十年來始終不見有更科學的作法？

台灣並非沒有停班停課作業基準，也不是沒有風力、雨量等客觀數據。然而，真正決定是否停班停課的最後一哩路，仍由各地方政府依「天然災害停止上班及上課作業辦法」綜合判斷。結果就是，每逢颱風，外界討論的不再是科學數據，而是哪位首長「敢放」、哪位首長「不敢放」。若當年適逢選舉，地方首長的決定更容易被外界解讀為受到政治壓力影響。

一項攸關數百萬人安全與社會運作的公共政策，成了對個人政治判斷的考驗，顯然不是成熟制度應有的樣貌，照理說應該有更好的作法。

放眼國際，多數國家與地區都努力降低人治色彩。香港多年來依熱帶氣旋警告信號運作，當八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，政府機關、學校依既有機制停止正常運作，多數企業也依指引及慣例停止上班；日本有氣象廳的警報等級，依交通停駛、地方災情及學校、企業既有規範因應；美國面對颶風，由國家颶風中心提供預報及警報，各州及地方政府依災情發布撤離命令及相關應變措施。各國制度不同，但共同原則都是讓決策盡可能建立在客觀條件上。

當然，台灣無法完全複製其他國家的制度。特殊的地形讓風雨分布極不平均，同一時間，東部可能豪雨成災，西部卻只有間歇降雨；上午沒有風雨，不代表民眾在傍晚下班時仍然安全。因此，要求中央一紙命令決定全台是否停班停課，既不切實際，也忽略地方自治精神，但這不代表中央政府就沒有責任。

中央掌握最完整的氣象預報與跨部會災害資訊，理應建立更精細、更透明、更具一致性的決策模型，例如將即時風速、累積雨量、淹水潛勢、土石流警戒、公共運輸停駛情形、生活圈交通影響等因素，整合成一套公開的風險評估機制，提供地方政府作為決策依據，降低決策過度依賴首長裁量權引發的爭議。

換句話說，地方首長仍然可以依照地方實際情況宣布停班停課，但社會更應看見的是「依據什麼標準」，而不是「是哪位首長決定」。當決策過程透明，民眾即使未必認同，也較能理解不同縣市之間的差異來自客觀風險，而不是政治算計。

此外，制度也必須跟上人民生活型態。今天多數人早已跨縣市工作、就學，一個生活圈可能橫跨三、四個行政區。一邊放假、一邊照常上班，不只企業難以調度，家長更面臨孩子接送、托育等現實困境。現行部分共同生活圈已建立協調機制，但仍缺乏全國一致，更制度化且透明的協調原則。

不可否認，再完善的制度也不可能百分之百準確。氣象預報本來就存在不確定性，防災決策更是在有限資訊下管理風險。社會不應事後只看「今天有沒有下雨」，就論斷昨天宣布放假是否正確，而應檢視政府是否依據當時最完整、最科學的資訊做出判斷。防災本就應「料敵從寬、禦敵從嚴」，寧可承擔部分經濟成本，也不能拿人民生命安全冒險。

一個成熟的政府，不該讓地方首面對颱風時長年陷入「放也不是、不放也不是」的天人交戰；一個成熟的社會，也不該把公共安全寄託在「長官英明」。民眾更該明白，颱風假從來不是福利，不是賺到放心出遊或看電影逛街的一天假期。當政府決定停班停課，代表的是災害風險已達必須提高警戒的程度。民眾少一點觀光打卡，多一點防災準備，才不會辜負放假的初衷。