巴威颱風來襲！台中今晚6時起至明天停收垃圾 清運時間一次看

巴威颱風來襲，台中市政府宣布，今天白天正常上班、上課，今晚6時至明天停班停課。環保局表示，配合台中市停班停課時程，今晚6時前維持正常垃圾收運，今晚6時至明晚12時停止垃圾收運，各區垃圾收運時間差異，環保局已同步公告各區收運資訊，提醒市民留意最新公告，提前配合垃圾排出時間。

配合市府停班課時間，不少區里也接到通知，因應今晚6時後停班課，垃圾收運只到第一輛結束，第二輛晚上的垃圾車停止收運，讓許多民眾不清楚收運時間，到底能不能倒垃圾。

環保局清潔隊說明，全市收運垃圾，有定時定點及沿線收運，如果安排晚間沿線收運，日間也會有定時定點，或是晚間定時定點，也有日間沿線收運，因此今天晚間6時後停止垃圾收運，民眾可把握日間清運，各區清潔隊也提供垃圾清運站點及時程供查詢。

環保局指出，垃圾停止收運期間，各區清潔隊人力將全面投入災害應變工作，包括災情巡查、道路障礙排除、倒樹清理、積水處理、環境整理及災後復原等，並依災害應變中心指示隨時出勤，全力維護市民生命財產安全，協助災後環境盡速恢復。