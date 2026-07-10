蘭嶼11級強陣風 吳聖宇：巨大颱風的威力 真正風雨考驗即將開始

巴威颱風昨天深夜起逐漸減弱，不過強度仍是中颱，七級風平均暴風半徑380公里、十級風平均暴風半徑180公里，是大型颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，開始感受到巨大颱風的威力，中心距離台灣還有700公里左右，但是沿海已經刷了一排8至9級的陣風，蘭嶼還來到11級，琉球群島一帶也普遍有8至10級陣風出現。

他說，北台灣的迎風面地形雨已經開始發生，真正的風雨考驗即將開始。

中央氣象署上午已發布大雨特報，今年第9號颱風巴威外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。