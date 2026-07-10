影／中颱巴威強風恐掀屋 瑞芳「快樂山部落」撤離49戶86人

中颱巴威逼近，新北市瑞芳區海濱里「 快樂山部落」因位處山坡高地迎風面，擔心強風毀屋，今天上午10時30分瑞芳區公所會同瑞芳警分局展開撤離，將撤離49戶86人到瑞濱活動中心或依親，以安全為最大考量。居民撤離前先用鋼索幫房子加固。

瑞芳區公所上午先派車到「 快樂山部落」的阿美家園廣播，由於巴威颱風接近颱風，請住戶注意豪雨落石，為免傷及生命安全及財產，建議盡速到瑞濱活動中心或依親避難。

瑞芳區長楊勝閔說，今天上午區公所會同瑞芳警分局撤離，該處原住民住戶多為鐵皮屋搭設，如果不撤風險很大，因位在迎風面，怕風速太大，擔心強風掀翻屋頂，上午10時30分開始執行徹離，預計撤44戶85人到瑞濱活動中心安置，先協助身障及長者先撤，以安全為最大考量，備妥相關資源協助。

瑞芳警分局表示，瑞濱所員警上午到場協助撤離，共撤離49戶86人，其中39人安置瑞濱活動中心、47人前往親友家居住。

瑞芳區海濱里長鄧麗華說，阿美家園位在高處，這裡比較不會淹水，但怕風速太大，有必要趕快撤離，晚上再撤就不方便，安全最重要。全部有49戶，部分到活動中心，有的依親，區公所有完善的後續安置和照顧。

居民表示，區公所已通知撤離到瑞濱活動中心，天氣預報有強風豪雨，他預計和老婆撤到活動中心，但撤離前先幫房子用鋼索加固，避免受損。

中度颱風「巴威」持續接近台灣，新北市今天停止上班、停止上課。瑞芳區公所提醒市民朋友提前做好防颱準備，共同守護生命財產安全。

瑞芳區公所指出，瑞芳部分地區屬土石流及大規模崩塌潛勢區，其他保全戶於接獲區公所、里辦公處或警消通知疏散撤離，請務必配合辦理。請預先備妥身分證件、健保卡、常備藥品、手機、充電設備及必要生活用品，以利迅速撤離。

瑞芳區公所表示，114年10月間，台2線瑞芳濱海公路83K曾因浪襲實施交通管制，本次颱風期間，將視風浪及道路狀況機動管制，請避免前往沿海及山區，並配合現場指揮。

中颱巴威強風恐強風掀屋，瑞芳「快樂山部落」撤離49戶86人。圖／瑞芳警分局提供

瑞芳區公所上午派車到到阿美家園廣播撤離。記者游明煌／攝影

中颱巴威強風恐強風掀屋，瑞芳「快樂山部落」撤離49戶86人。記者游明煌／攝影

瑞芳區公所上午派車到到阿美家園廣播撤離。記者游明煌／攝影