巴威颱風逼近 台水480萬噸蓄水備戰2,766人待命搶修

因應第9號颱風「巴威」持續逼近，台灣自來水公司全面啟動防颱應變機制。台水今（9）日表示，目前全台清、配水池維持高水位蓄水，總儲備水量達480萬噸，並完成562台緊急發電機檢整測試，調度62台水車，合作搶修廠商及內部人力共2,766人待命，會全力將颱風對供水衝擊降至最低。

台水指出，自6日起即全面盤點各項防颱整備工作，7、8日由總管理處派員赴各區抽查，9日再召開「巴威颱風緊急應變第二次工作會議」，確認各項防災措施已完成部署。

考量過去颱風曾造成新北烏來淨水場因桶後溪原水濁度暴增而影響供水，經濟部技監張廣智此次特別前往烏來系統視察整備情形。台水表示，當地已提前將轄區配水池全數蓄滿，以確保供水穩定。

針對北部及東北部重點防禦區，包括八堵抽水站、新山給水廠、貢寮淨水場、大湳淨水場、板新給水廠、金面淨水場及蘇澳淨水場等關鍵設施，台水已完成取水口攔污柵、抽水機組及緊急發電機等設備全面檢查及試運轉。

花蓮地區則因豪雨易造成山區原水濁度快速升高，台水表示，娑婆礑淨水場已完成初沉池及沉澱池清淤作業，並提高淨水藥劑儲備量；萬榮淨水場周邊也已布設防颱沙包，防範萬里溪堰塞湖溢流衝擊，以提升供水系統韌性。

台水表示，若颱風豪雨導致原水濁度過高或停電影響供水，將立即啟動備用水源及供水調度機制，優先維持民生用水穩定。

台水也提醒，民眾可預先儲備適量生活用水，若遇停水應關閉抽水馬達電源，避免空轉造成設備損壞或引發火災；同時避免將橡皮管浸入儲水容器內，以防虹吸作用造成水質污染。若遇停水或供水異常，可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP或LINE官方帳號掌握最新供水資訊，亦可撥打1910客服專線洽詢。