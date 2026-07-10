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賴總統三項防颱指示 下令堰塞湖區「預防性撤離」確實執行

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統除與新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣首長連線了解防災進度，也指示國軍全力防颱。記者曾原信／攝影
賴清德總統除與新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣首長連線了解防災進度，也指示國軍全力防颱。記者曾原信／攝影

巴威颱風來襲，賴清德總統10日視導中央災害應變中心。他提出三點指示，盼加強中央政府跟地方政府的合作來面對颱風，高風險堰塞湖區域要確實執行「預防性撤離」，並希望國軍全力投入災害防救。

賴總統表示，為了面對今年第一次進到台灣本土的巴威颱風，大家都已經及早開設、給及早準備不僅僅各部會都已做好準備工作，特別是經濟部所屬的水、電，還有交通部所屬的通訊，也都已經做好準備的工作。希望大家持續加強。

賴總統提到，這次巴威颱風來勢洶洶，行政院也及早進行災害防救模式。院長卓榮泰不僅昨天先到氣象署去了解颱風動態，也來到中央應變中心視導，並到地方看各縣市政府準備的狀況。

他昨天也特別到第三作戰區蘭陽作戰指揮部，去了解國軍在應變這次颱風的準備情況。國軍已經做好準備，總共有兩萬多名兵力，還有器械、設備以及車輛都準備好了。有些淹水的潛勢地區，國防部也已經預防性進駐，就是要跟中央地方站在一起，解決事情。

賴總統表示，他有三點提示。第一，加強中央政府跟地方政府的合作來面對颱風。各部會已經做好準備，希望各縣市也如此，特別是這一次在北部地區，日雨量可以高達600到900，山區要特別留意。地方政府如果有任何的需要，就通知中央來協助解決各項問題。

第二，各種高風險區域的準備工作，包括馬太鞍溪堰塞湖、萬里堰塞湖，有些要預防性撤離的工作，行政院已經指示，希望各部會、各縣市確實執行。

第三，特別感謝國軍。從馬太鞍溪堰塞湖事件來看，最大力量來自民力，有數十萬鏟子超人投入救災。此外，國軍仍是非常重要的力量。在這次災害防救工作上，希望國軍全力投入，幫助中央、地方政府解決各項問題，跟民眾站在一起，將傷害降到最低。

巴威颱風

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