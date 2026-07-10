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南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

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南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台灣三井不動產旗下LaLaport南港、MITSUI OUTLET PARK林口在今天颱風假都採正常營業。圖／摘自LaLaport南港粉絲團
台灣三井不動產旗下LaLaport南港、MITSUI OUTLET PARK林口在今天颱風假都採正常營業。圖／摘自LaLaport南港粉絲團

每逢颱風假，台灣百貨零售業就必須在「開與不開」的兩難抉擇，思考一場關乎業績與企業形象的「颱風假學問」。

颱風巴威將襲台，台北市昨晚宣布今天停班停課，除了LaLaport南港及美麗華外，其餘10家百貨體系皆暫停營業一天，對此，台北市長蔣萬安今呼籲各營業場所，以安全為第一優先考量。

LaLaport南港、 MITSUI OUTLET PARK林口，在今天雙北颱風停班停課日皆採正常營業、滾動調整的彈性機制應對。對此，台灣三井回應，這幾年颱風假商場是否營業，都以當天上午8點視狀況決定，因為有時氣象預報也會失準，像今天早上台北晴空萬里，似乎沒有不營業的理由，但仍會隨時注意氣象變化，彈性應變調整營業時間。

過往，台灣多數百貨是當天一早風雨狀況決定是否要放颱風假，但這幾年在社群輿論與大眾觀感下，越來越多百貨體系跟進地方政府颱風假決定、前一晚就拍板定案宣布。而日本百貨則是沒有放颱風假的慣例，就算冬天大風雪也一樣，除非是交通停駛導致無法前往上班地點，可依個人狀況請假。

美麗華僅公佈摩天輪、旋轉木馬暫停營業，但百貨商場仍正常營業。圖／摘自美麗華粉絲團
美麗華僅公佈摩天輪、旋轉木馬暫停營業，但百貨商場仍正常營業。圖／摘自美麗華粉絲團

蔣萬安 颱風假 台北市 巴威颱風 LaLaport

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