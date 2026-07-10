中颱巴威海水灌台東森林公園 縣府封閉綠水橋出入口

受中颱巴威外圍環流影響，台東沿海持續掀起長浪，海浪不斷拍打岸際，甚至一路倒灌進台東森林公園。造成綠水橋附近步道及公用廁所淹水，積水深度幾乎與木棧道齊高，原本翠綠的大片草地也成了一片水鄉澤國。縣府也拉起封閉綠水橋進出口，禁止民眾進入。

縣府農業處表示，受颱風外圍環流及長浪持續影響，海水倒灌導致森林公園部分區域積水，目前將持續監測園區及琵琶湖水位變化，視天候與積水情況調整管制範圍，待確認安全後才會重新開放。民眾切勿因拍照或好奇心擅自跨越封鎖線，避免發生意外。

今天上午森林公園內琵琶湖附近多處道路已被積水覆蓋，放眼望去，只見大片草皮泡在水中，步道與周邊水面幾乎連成一片，不少漂流物隨著水流四處漂浮，原本供遊客散步、騎自行車的路線完全無法通行，公用廁所也遭積水侵入，現場宛如一座小型濕地。

不少前來查看的民眾直呼相當少見。一名住在附近的周姓市民表示，每逢颱風海邊浪大都會來看看，但這次海水一路灌進森林公園，連草地都被淹沒，「第一次看到海水淹到這麼裡面，真的像整座公園變成湖泊，颱風威力比想像中還驚人」。

來自台中的吳姓遊客林表示，原本安排到琵琶湖散步拍照，抵達後發現步道已積水封閉，只能改走國際地標外圍走走。