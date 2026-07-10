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「巴威」打亂暑假觀光 海陸警齊發花蓮旅宿湧退訂潮
花蓮今年暑假旅宿訂房率約4、5成，縣府舉辦的大型活動正要陸續登場為觀光加溫，颱風「巴威」就來攪局，旅宿業者表示，近日陸續有民眾來電取消訂房，只剩約1成，都鼓勵延後入住，只希望颱風不要再來了。
花蓮福容飯店因「巴威」退房約1成，業者表示，隨著「巴威」愈來愈接近台灣，這幾天不少遊客詢問退訂，福容的作法很彈性，鼓勵客人延後入住，希望颱風過後再來花蓮玩，多數遊客都選擇延後，重新安排遊程，3個月內再到花蓮遊玩，目前飯店已都做好防颱準備。
花蓮縣民宿花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，昨天傳出停班停課消息後，陸續有旅客來電調整住宿安排，今天陸上颱風警報發布後，又出現一波取消潮，為降低旅客損失，多數旅館均提供免費延期住宿服務，協助旅客後續重新安排旅程。
花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，這個周末平均住宿率約4到5成，因為「巴威」的緣故，退到只剩1成，留下來的多半是國際旅客，以東南亞及歐美為主。因為是天災，業者對於退訂旅客採用彈性、友善的作法，希望延期入住，若真的無法安排，也會全額退費。
他表示，暑假才剛開始，目前訂房率比去年稍好一些，原本期待縣府各項大型活動陸續登場，可以為觀光加溫，慢慢熱起來，但「巴威」打亂觀光，真的很傷腦筋。
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