巴威颱風進逼恐瞬間強陣風 淡江大橋今晚封閉

中度颱風巴威接近，7級暴風半徑預估將於今天夜間碰觸本島，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，北部山區、濱海省道及快速公路都位於警戒範圍。交通部公路局北區養護工程分局預計今晚8時預警性封閉人行自行車道及機車道，今晚11時預警性封閉主線及公車道，往來淡水八里間車輛，可改行關渡橋，實際啟動時間將依氣象情資調整，北區養護工程分局將於啟動前2至3小時發布行動報提共用路人預先規畫交通動線。

公路局表示，淡江大橋設計可承受16級風，即使強颱侵襲亦安全無虞，依氣象署情資，預計今天凌晨平均風力達8級、明天清晨平均風力達10級，考量大橋地處海口，多有瞬間強陣風，為維用路人安全，故提前於夜間預警性封閉。

北區養護工程分局請用路人多加留意天氣預報，警戒期間儘量不要進入山區及濱海路段；因應可能突發之強降雨，如遇天候改變、現場落石等因素，將視公路狀況機動管制，不排除封閉道路，禁止人車通行。

請用路人可多利用公路局省道即時路況系統及隨時收聽廣播，如欲查詢最新路況可撥打：1968或0800001821。