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巴威暴風圈觸陸時間延至明天凌晨 北部和宜蘭山區累積雨量可達900毫米

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中颱巴威持續接近台灣，對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
中颱巴威持續接近台灣，對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中颱巴威持續接近台灣，對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，巴威上午11時位於台東東方約660公里，由於移動速度略為放慢，暴風圈接觸台灣陸地的時間，將延後至明天凌晨。󠀠

路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天巴威颱風持續朝西北方向移動，受到太平洋高氣壓在黃海、華中一帶略為西伸影響，預計明天通過台灣東北部海域時，偏西的分量有可能稍微增加。目前預估，明天中午至傍晚通過台灣北部外海，深夜登陸中國福建。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整體來看，通過台灣東北部、北部海域的機率最高，成為西北颱或直接登陸台灣的機率已經降很低，只剩下小幅南北擺盪修正的空間。󠀠

強度方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去一天，巴威所處環境逐漸轉差，強度明顯減弱，環流結構也已大不如前，目前深層對流仍無法重新建立，大部分集中在中心及南側，整體雲系呈現破碎、不對稱的型態。另外，由於龐大的風場持續翻攪海面，使海洋可提供的能量逐漸減少，加上沖繩南方至台灣附近海域環境已不如前幾天有利，因此巴威已不易再度明顯增強。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前預估，接近台灣時，仍將維持中度颱風等級。部分模式雖認為通過宮古島附近時，仍有短暫增強的可能，但不確定性仍較高。󠀠

各地影響方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即使已減弱為中度颱風，但大型暴風圈與廣大環流的特性依然沒有改變，仍將為台灣帶來明顯風雨。今天下半天起，北部、東北部逐漸起風下雨，明天影響最為明顯。氣象署預估，北部及宜蘭山區累積雨量可達900毫米，平地也有400至700毫米的降雨，相當可觀。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部及澎湖今天下半天起風力也會逐漸增強，明天隨著颱風通過台灣北方、轉為迎風面後，雨勢將更加明顯，中、南部山區可達500至800毫米，中部平地雨量可達200至500毫米，南部平地雨量可達150至300毫米。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威 巴威颱風 南投

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