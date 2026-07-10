巴威颱風即將侵襲 氣象署：台北盆地明午後到晚上恐11級強陣風

中颱巴威目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北進行。對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，由於它的暴風圈正在持續逐漸威脅台灣地區，中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報。

巴威颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約670公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里，預測明天上午11時的中心位置在台北的東北東方約220公里之處。

陸上警戒區包括新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、南投、台東地區。海上警戒區有台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

林伯東表示，未來這個颱風會逐漸接近，東半部已觀測到比較大的浪現象，尤其成功、台東、蘭嶼都有出現7至9公尺左右的浪高，其他區域如北部海面、宜蘭、花蓮、馬祖、東沙島也開始出現2至3公尺浪高，且都伴隨著長浪的現象。這個浪會一直持續到颱風逐漸接近，預期各海面的浪會再增加起來。

到了明晚，各海面逐漸出現2至4公尺的浪高，林伯東表示，尤其台灣海峽北部、北部海面、東半部海面，都有可能出現4至7公尺的浪高，甚至在颱風的進中心都有可能出現10公尺以上浪高。提醒民眾，不要前往海邊活動，也不要觀浪。

林伯東表示，颱風的螺旋雨帶正在一波波靠近台灣地區，目前在東半部地區已經開始有下雨情形。外圍的零星對流在北部地區、西半部外海開始下雨。

今天凌晨0時到目前的降雨，他說，大致在台北、桃園、基隆，高雄也有零星降雨。降雨不多，大約在10毫米以下，預期今天的雨勢會隨著颱風接近更明顯。所以今天白天北部地區就會開始有間歇性大雨出現，另外在南部山區也有可能因為午後熱力作用，開始有些降雨發生。

林伯東表示，今天晚上到明天白天是颱風雨勢影響最明顯的時候，北部地區、宜蘭地區、中部山區都有可能出現局部豪雨等級以上降雨，有可能會是大豪雨，甚至超大豪雨。其他地方也會因颱風雲系慢慢移入，也會有局部性豪大雨。這樣的雨的狀況可能要到明晚才會減緩下來。

氣象署提醒，颱風逐漸移入到台灣海峽北部或台灣北部海面之後，帶進來的西風或西南風，中南部地區的降雨可能還會持續一段時間。

氣象署白天部分發布大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

風力部分，他說，各沿海因為北風的關係，開始出現7至8級的陣風，今晚風力更增強、9至10級左右。西半部沿海、北海岸、宜蘭地區，都有可能出現10級左右的陣風。到了明天早上，強風區域更深入到內陸，新北市內陸地區、基隆市內陸地區，屏東內陸地區，都有可能出現10級左右的強陣風。明天早上颱風在台灣的東北方，如果更靠近台灣的話，風勢會更明顯。

今天花東地區正處於背風側，林伯東表示，所以有焚風發生，花蓮地區已經出現大約35度到36度左右高溫。中南部內陸地區也有可能出現局部36度左右高溫，所以氣象署持續發布高溫資訊。

至於大台北何時影響最嚴重？林伯東表示，颱風最接近台灣的時候，中心距離台灣大約是150公里左右，這時北台灣的風力最大。如果颱風中心走到此，颱風西半側是會吹比較偏西風，西南側是偏西北風，剛好台北盆地的地形、淡水河口剛好朝這個方向，風如果朝這個方向灌進來的話，大概是在明天中午過後一直到明天晚上，可能會是台北盆地風最明顯的時候，預計有可能9至11級強陣風。更靠近颱風中心的北海岸地區風會更強勁，可能達到12級以上。

昨天豆腐岬風景區的廢棄碉堡旁湧起陣陣強浪，吸引民眾觀浪。記者邱德祥／攝影

波浪說明。圖／中央氣象署提供

中颱巴威對台中以北、南投及東半部地區將構成威脅。圖／取自中央氣象署網站