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影／中颱巴威逼近 桃機估11日760架次航班取消

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司代理董事長陳彥伯指出，今天取消航班共153架次，其中客運140架次、貨運13架次；明天預計取消約760架次航班，為此次颱風影響最明顯的一天。記者季相儒／攝影
機場公司代理董事長陳彥伯指出，今天取消航班共153架次，其中客運140架次、貨運13架次；明天預計取消約760架次航班，為此次颱風影響最明顯的一天。記者季相儒／攝影

因應颱風巴威來襲，桃園國際機場全面啟動防颱應變。桃園國際機場公司今天表示，10日共有153架次航班取消，預估11日受颱風影響最劇烈，約760架次航班將停飛；待12日凌晨4時後颱風逐漸遠離，航空公司將視天候狀況陸續恢復航班起降，機場也將協調CIQS及行李處理等單位投入疏運，降低旅客受影響程度。

機場公司代理董事長陳彥伯今天上午前往視察防颱整備情形表示，機場公司已多次召開颱風應變會議，並與航空公司共同研商各項防颱措施，針對空側、陸側作業、人力調度及機具部署完成應變計畫與作業程序，包括抽水機、發電機、防水擋板及沙包等設備都已提前預置，希望透過完善整備，將颱風帶來的衝擊降到最低。

陳彥伯指出，今天取消航班共153架次，其中客運140架次、貨運13架次；明天預計取消約760架次航班，為此次颱風影響最明顯的一天。待周日凌晨4時後，隨颱風逐漸遠離，航空公司將安排航班逐步恢復起降，機場公司也將配合航空公司及相關單位，全力協助旅客出入境及行李作業，讓旅客能安全返國或順利出發。

機場公司表示，已完成電力、空調、排水、空橋等重要設施防颱巡檢，並在地下道、中央通道及停車場出入口等易積水區域部署防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等設備，提升防淹水能力。

此外，第三航廈工區也同步加強防颱措施，各施工及監造單位已完成紐澤西護欄、施工圍籬加固，移除或固定支撐架、防塵網、防墜網等臨時設施，施工材料及機具也全數固定，積水熱點提前布設抽水設備並抽空滯洪池。第三航廈主體工程另增設2台100匹馬力抽水機作為備援，並加強固定施工板材，避免遭強風吹落，降低颱風造成的影響。

機場公司代理董事長陳彥伯（左二）今天上午前往視察防颱整備情形。記者季相儒／攝影
機場公司代理董事長陳彥伯（左二）今天上午前往視察防颱整備情形。記者季相儒／攝影

機場公司表示，已完成電力、空調、排水、空橋等重要設施防颱巡檢，並在地下道、中央通道及停車場出入口等易積水區域部署防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等設備，提升防淹水能力。記者季相儒／攝影
機場公司表示，已完成電力、空調、排水、空橋等重要設施防颱巡檢，並在地下道、中央通道及停車場出入口等易積水區域部署防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等設備，提升防淹水能力。記者季相儒／攝影

陳彥伯 巴威 巴威颱風 桃園機場

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